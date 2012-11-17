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"البرهان": الجيش لا يرغب في الاستمرار بالسلطة.. ومستعدون لإجراء حوار دون شروط

أشار إلى أن أي معتقل لا تثبت عليه تهمة جنائية سيُفرج عنه

ذكر رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، اليوم (الثلاثاء)، أن المكون العسكري في مجلس السيادة ليس راغباً في الاستمرار في السلطة.

وأعرب "البرهان" خلال لقائه مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الإفريقية مولي في، والوفد المرافق لها، عن استعداده لقيادة حوار، دون شروط، يفضي لإحداث الاستقرار والتنمية في البلاد، وفقاً لبيان أصدره مجلس السيادة.

وأشار قائد الجيش إلى "حرصه على تأمين الفترة الانتقالية والحفاظ على الأمن القومي وفرض هيبة الدولة، وتجنيب البلاد الانزلاق نحو الفوضى".

وبين أن إجراءات إطلاق سراح المعتقلين بدأت بالفعل، وأن أي معتقل لا تثبت عليه تهمة جنائية سيُفرج عنه.

الرئيسية/ أخبار العالم

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"البرهان": الجيش لا يرغب في الاستمرار بالسلطة.. ومستعدون لإجراء حوار دون شروط
سبق

ذكر رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، اليوم (الثلاثاء)، أن المكون العسكري في مجلس السيادة ليس راغباً في الاستمرار في السلطة.

وأعرب "البرهان" خلال لقائه مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الإفريقية مولي في، والوفد المرافق لها، عن استعداده لقيادة حوار، دون شروط، يفضي لإحداث الاستقرار والتنمية في البلاد، وفقاً لبيان أصدره مجلس السيادة.

وأشار قائد الجيش إلى "حرصه على تأمين الفترة الانتقالية والحفاظ على الأمن القومي وفرض هيبة الدولة، وتجنيب البلاد الانزلاق نحو الفوضى".

وبين أن إجراءات إطلاق سراح المعتقلين بدأت بالفعل، وأن أي معتقل لا تثبت عليه تهمة جنائية سيُفرج عنه.

16 نوفمبر 2021 - 11 ربيع الآخر 1443
07:40 PM

"البرهان": الجيش لا يرغب في الاستمرار بالسلطة.. ومستعدون لإجراء حوار دون شروط

أشار إلى أن أي معتقل لا تثبت عليه تهمة جنائية سيُفرج عنه

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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2,090

ذكر رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، اليوم (الثلاثاء)، أن المكون العسكري في مجلس السيادة ليس راغباً في الاستمرار في السلطة.

وأعرب "البرهان" خلال لقائه مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الإفريقية مولي في، والوفد المرافق لها، عن استعداده لقيادة حوار، دون شروط، يفضي لإحداث الاستقرار والتنمية في البلاد، وفقاً لبيان أصدره مجلس السيادة.

وأشار قائد الجيش إلى "حرصه على تأمين الفترة الانتقالية والحفاظ على الأمن القومي وفرض هيبة الدولة، وتجنيب البلاد الانزلاق نحو الفوضى".

وبين أن إجراءات إطلاق سراح المعتقلين بدأت بالفعل، وأن أي معتقل لا تثبت عليه تهمة جنائية سيُفرج عنه.

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