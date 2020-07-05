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"الأرصاد" تنبّه من أمطار رعدية على جازان و6 من محافظاتها

قالت: مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتستمر حتى 6 مساءً

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية، تشمل محافظات الداير بني مالك، والحرث، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا.

وبيّنت الهيئة أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 6 مساءً -بمشيئة الله-.

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أمطار رعدية جازان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد" تنبّه من أمطار رعدية على جازان و6 من محافظاتها
سبق

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية، تشمل محافظات الداير بني مالك، والحرث، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا.

وبيّنت الهيئة أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 6 مساءً -بمشيئة الله-.

05 يوليو 2020 - 14 ذو القعدة 1441
10:48 AM

"الأرصاد" تنبّه من أمطار رعدية على جازان و6 من محافظاتها

قالت: مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتستمر حتى 6 مساءً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية، تشمل محافظات الداير بني مالك، والحرث، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا.

وبيّنت الهيئة أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 6 مساءً -بمشيئة الله-.

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