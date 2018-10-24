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بجراحتين معقدتين.. مستشفى سليمان الحبيب يُنهي معاناة خمسينية من مضاعفات عملية سابقة بمفصل الركبة

كانت تشكو من التهاب حاد وتآكل في عظام المفصل وتقوس شديد في الساق اليسرى وعدم القدرة على الحركة

تمكن فريق طبي بوحدة جراحة العظام والمفاصل في مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر، من إنهاء معاناة سيدة سعودية في العقد السادس من العمر، عبر إجراء عمليتين جراحيتين ناجحتين لها بالركبة اليسرى؛ إذ وصلت المريضة للمستشفى وهي تشكو من التهاب حاد وتآكل في عظام المفصل وتقوس شديد في الساق اليسرى وعدم القدرة على الحركة؛ نتيجة عملية سابقة لاستبدال مفصل الركبة اليسرى قبل 5 سنوات.. ذكر ذلك الدكتور محمد سكيك استشاري جراحة العظام والمفاصل، الحاصل على الزمالة البريطانية والكندية رئيس الفريق المعالج.

وقال إنه فور وصول المريضة تم إخضاعها للفحوصات المخبرية والأشعة السينية والمقطعية، وقد أوضحت النتائج وجود التهاب حاد حول مفصل الركبة اليسرى وتآكل شديد في العظام المحيطة به.

وقال الدكتور "سكيك": بعد الاطلاع على نتائج الفحوصات، تم وضع خطة علاجية تقتضي علاج المريضة على مرحلتين، المرحلة الأولى إجراء عملية استغرقت ساعتين، وتم فيها إزالة المفصل بالكامل، وتنظيف العظام وأخذ عينات أخرى للفحص المخبري؛ موضحًا أن نتائج العينات أشارت إلى وجود نوع ثانٍ من البكتيريا النادرة في الركبة، وهي المسؤولة عن حدوث الالتهاب الشديد بالمفصل. كما تم زراعة مفصل مؤقت مصنوع من الإسمنت الطبي المطعم بأنواع مختلفة من المضادات الحيوية؛ وذلك للقضاء على كافة أنواع البكتيريا المكتشفة والحيلولة دون عودتها مرة أخرى.

وقال الدكتور "سكيك": بعد فترة أجريت المرحلة الثانية عبر عملية أخرى واستغرقت 3 ساعات تم فيها زراعة المفصل النهائي، المكون من دعامات خاصة عوضًا عن التآكل الشديد في العظم الناتج عن الالتهاب السابق، وخرجت المريضة من المستشفى بعد 4 أيام وهي بصحة جيدة.

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بجراحتين معقدتين.. مستشفى سليمان الحبيب يُنهي معاناة خمسينية من مضاعفات عملية سابقة بمفصل الركبة
سبق

تمكن فريق طبي بوحدة جراحة العظام والمفاصل في مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر، من إنهاء معاناة سيدة سعودية في العقد السادس من العمر، عبر إجراء عمليتين جراحيتين ناجحتين لها بالركبة اليسرى؛ إذ وصلت المريضة للمستشفى وهي تشكو من التهاب حاد وتآكل في عظام المفصل وتقوس شديد في الساق اليسرى وعدم القدرة على الحركة؛ نتيجة عملية سابقة لاستبدال مفصل الركبة اليسرى قبل 5 سنوات.. ذكر ذلك الدكتور محمد سكيك استشاري جراحة العظام والمفاصل، الحاصل على الزمالة البريطانية والكندية رئيس الفريق المعالج.

وقال إنه فور وصول المريضة تم إخضاعها للفحوصات المخبرية والأشعة السينية والمقطعية، وقد أوضحت النتائج وجود التهاب حاد حول مفصل الركبة اليسرى وتآكل شديد في العظام المحيطة به.

وقال الدكتور "سكيك": بعد الاطلاع على نتائج الفحوصات، تم وضع خطة علاجية تقتضي علاج المريضة على مرحلتين، المرحلة الأولى إجراء عملية استغرقت ساعتين، وتم فيها إزالة المفصل بالكامل، وتنظيف العظام وأخذ عينات أخرى للفحص المخبري؛ موضحًا أن نتائج العينات أشارت إلى وجود نوع ثانٍ من البكتيريا النادرة في الركبة، وهي المسؤولة عن حدوث الالتهاب الشديد بالمفصل. كما تم زراعة مفصل مؤقت مصنوع من الإسمنت الطبي المطعم بأنواع مختلفة من المضادات الحيوية؛ وذلك للقضاء على كافة أنواع البكتيريا المكتشفة والحيلولة دون عودتها مرة أخرى.

وقال الدكتور "سكيك": بعد فترة أجريت المرحلة الثانية عبر عملية أخرى واستغرقت 3 ساعات تم فيها زراعة المفصل النهائي، المكون من دعامات خاصة عوضًا عن التآكل الشديد في العظم الناتج عن الالتهاب السابق، وخرجت المريضة من المستشفى بعد 4 أيام وهي بصحة جيدة.

24 أكتوبر 2021 - 18 ربيع الأول 1443
08:25 AM

بجراحتين معقدتين.. مستشفى سليمان الحبيب يُنهي معاناة خمسينية من مضاعفات عملية سابقة بمفصل الركبة

كانت تشكو من التهاب حاد وتآكل في عظام المفصل وتقوس شديد في الساق اليسرى وعدم القدرة على الحركة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تمكن فريق طبي بوحدة جراحة العظام والمفاصل في مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر، من إنهاء معاناة سيدة سعودية في العقد السادس من العمر، عبر إجراء عمليتين جراحيتين ناجحتين لها بالركبة اليسرى؛ إذ وصلت المريضة للمستشفى وهي تشكو من التهاب حاد وتآكل في عظام المفصل وتقوس شديد في الساق اليسرى وعدم القدرة على الحركة؛ نتيجة عملية سابقة لاستبدال مفصل الركبة اليسرى قبل 5 سنوات.. ذكر ذلك الدكتور محمد سكيك استشاري جراحة العظام والمفاصل، الحاصل على الزمالة البريطانية والكندية رئيس الفريق المعالج.

وقال إنه فور وصول المريضة تم إخضاعها للفحوصات المخبرية والأشعة السينية والمقطعية، وقد أوضحت النتائج وجود التهاب حاد حول مفصل الركبة اليسرى وتآكل شديد في العظام المحيطة به.

وقال الدكتور "سكيك": بعد الاطلاع على نتائج الفحوصات، تم وضع خطة علاجية تقتضي علاج المريضة على مرحلتين، المرحلة الأولى إجراء عملية استغرقت ساعتين، وتم فيها إزالة المفصل بالكامل، وتنظيف العظام وأخذ عينات أخرى للفحص المخبري؛ موضحًا أن نتائج العينات أشارت إلى وجود نوع ثانٍ من البكتيريا النادرة في الركبة، وهي المسؤولة عن حدوث الالتهاب الشديد بالمفصل. كما تم زراعة مفصل مؤقت مصنوع من الإسمنت الطبي المطعم بأنواع مختلفة من المضادات الحيوية؛ وذلك للقضاء على كافة أنواع البكتيريا المكتشفة والحيلولة دون عودتها مرة أخرى.

وقال الدكتور "سكيك": بعد فترة أجريت المرحلة الثانية عبر عملية أخرى واستغرقت 3 ساعات تم فيها زراعة المفصل النهائي، المكون من دعامات خاصة عوضًا عن التآكل الشديد في العظم الناتج عن الالتهاب السابق، وخرجت المريضة من المستشفى بعد 4 أيام وهي بصحة جيدة.

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