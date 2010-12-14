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بريطانيا تعلن وفاة أول مريض بالمتحور أوميكرون

"جونسون": علينا أن ننوّه بالسرعة الهائلة التي ينتشر بها

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون: إن السلطات الصحية سجّلت أول حالة وفاة لشخص بريطاني مصاب بالمتحور الجديد "أوميكرون"، حسب ما ذكرت شبكة "سكاي نيوز".

وأضاف "جونسون": "للأسف تأكد الآن وفاة مريض واحد على الأقل بسبب أوميكرون.. علينا أن ننوّه بالسرعة الهائلة التي يتسارع بها (المتحور) بين السكان".

وكان قد أعلن وزير الصحة البريطاني في وقت سابق من اليوم، أن متحور "أوميكرون" بات يمثل نحو 40 بالمائة من إصابات كورونا في العاصمة لندن.

وقال وزير الصحة ساجد جاويد، في حديث لتلفزيون "سكاي نيوز"، إن "كل ما نعلمه عن أوميكرون هو أنه ينتشر بمعدل كبير، وهو شيء لم نشهده من قبل أبدًا، الإصابات تتضاعف كل يومين إلى ثلاثة أيام".

وأعلنت الحكومة أمس رفع درجة التأهب لمواجهة جائحة كورونا إلى "المستوى 4" من "المستوى 3"، بناءً على توصية من كبار المسؤولين الطبيين؛ للحد من الانتشار السريع لمتحور "أوميكرون".

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بريطانيا تعلن وفاة أول مريض بالمتحور أوميكرون
سبق

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون: إن السلطات الصحية سجّلت أول حالة وفاة لشخص بريطاني مصاب بالمتحور الجديد "أوميكرون"، حسب ما ذكرت شبكة "سكاي نيوز".

وأضاف "جونسون": "للأسف تأكد الآن وفاة مريض واحد على الأقل بسبب أوميكرون.. علينا أن ننوّه بالسرعة الهائلة التي يتسارع بها (المتحور) بين السكان".

وكان قد أعلن وزير الصحة البريطاني في وقت سابق من اليوم، أن متحور "أوميكرون" بات يمثل نحو 40 بالمائة من إصابات كورونا في العاصمة لندن.

وقال وزير الصحة ساجد جاويد، في حديث لتلفزيون "سكاي نيوز"، إن "كل ما نعلمه عن أوميكرون هو أنه ينتشر بمعدل كبير، وهو شيء لم نشهده من قبل أبدًا، الإصابات تتضاعف كل يومين إلى ثلاثة أيام".

وأعلنت الحكومة أمس رفع درجة التأهب لمواجهة جائحة كورونا إلى "المستوى 4" من "المستوى 3"، بناءً على توصية من كبار المسؤولين الطبيين؛ للحد من الانتشار السريع لمتحور "أوميكرون".

13 ديسمبر 2021 - 9 جمادى الأول 1443
03:31 PM

بريطانيا تعلن وفاة أول مريض بالمتحور أوميكرون

"جونسون": علينا أن ننوّه بالسرعة الهائلة التي ينتشر بها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون: إن السلطات الصحية سجّلت أول حالة وفاة لشخص بريطاني مصاب بالمتحور الجديد "أوميكرون"، حسب ما ذكرت شبكة "سكاي نيوز".

وأضاف "جونسون": "للأسف تأكد الآن وفاة مريض واحد على الأقل بسبب أوميكرون.. علينا أن ننوّه بالسرعة الهائلة التي يتسارع بها (المتحور) بين السكان".

وكان قد أعلن وزير الصحة البريطاني في وقت سابق من اليوم، أن متحور "أوميكرون" بات يمثل نحو 40 بالمائة من إصابات كورونا في العاصمة لندن.

وقال وزير الصحة ساجد جاويد، في حديث لتلفزيون "سكاي نيوز"، إن "كل ما نعلمه عن أوميكرون هو أنه ينتشر بمعدل كبير، وهو شيء لم نشهده من قبل أبدًا، الإصابات تتضاعف كل يومين إلى ثلاثة أيام".

وأعلنت الحكومة أمس رفع درجة التأهب لمواجهة جائحة كورونا إلى "المستوى 4" من "المستوى 3"، بناءً على توصية من كبار المسؤولين الطبيين؛ للحد من الانتشار السريع لمتحور "أوميكرون".

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