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سلام بالخرمة.. قصة استقبال طفل لـ"خالد الفيصل" بالشِّعر.. فيديو والأب يروي

"بدر" يدرس بالصف الأول الابتدائي واعتاد مشاركة الروضة الخامسة احتفالاتهم

ببعض الأبيات الشعرية ومع طلاب وطالبات الروضة الخامسة بالخرمة، استقبل الطفل بدر بن خالد القريشي السبيعي أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، خلال زيارته لمحافظات الخرمة ورنية وتربة.

وألقى الطفل بدر (6 سنوات) بعض الأبيات الشعرية؛ ترحيباً بالأمير في الخرمة بقوله: "يا خالد الفيصل سلام وتحية"..

وقال والد الطفل بدر "خالد القريشي" لـ"سبق": "بدر يدرس الآن بالصف الأول الابتدائي، وكان خلال دراسته بالروضة الخامسة يشارك في احتفالاتهم بإلقاء الشعر".

وأضاف: "بعد أن علم بزيارة مستشار خادم الحرمين أمير منطقة مكة المكرمة للخرمة طلب مني كتابة 4 أبيات شعرية يلقيها أمام خالد الفيصل".

وتابع: "بالفعل تواصلت والدته مع مديرة الروضة الخامسة؛ للسماح له بمشاركتهم في استقبال أمير مكة، وتم كتابة 4 أبيات شعرية سهلة الحفظ، وتشرّف بقولها أمام أميرنا المحبوب خالد الفيصل".

استقبال طفل خالد الفيصل الروضة الخامسة بالخرمة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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سلام بالخرمة.. قصة استقبال طفل لـ"خالد الفيصل" بالشِّعر.. فيديو والأب يروي
سبق

ببعض الأبيات الشعرية ومع طلاب وطالبات الروضة الخامسة بالخرمة، استقبل الطفل بدر بن خالد القريشي السبيعي أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، خلال زيارته لمحافظات الخرمة ورنية وتربة.

وألقى الطفل بدر (6 سنوات) بعض الأبيات الشعرية؛ ترحيباً بالأمير في الخرمة بقوله: "يا خالد الفيصل سلام وتحية"..

وقال والد الطفل بدر "خالد القريشي" لـ"سبق": "بدر يدرس الآن بالصف الأول الابتدائي، وكان خلال دراسته بالروضة الخامسة يشارك في احتفالاتهم بإلقاء الشعر".

وأضاف: "بعد أن علم بزيارة مستشار خادم الحرمين أمير منطقة مكة المكرمة للخرمة طلب مني كتابة 4 أبيات شعرية يلقيها أمام خالد الفيصل".

وتابع: "بالفعل تواصلت والدته مع مديرة الروضة الخامسة؛ للسماح له بمشاركتهم في استقبال أمير مكة، وتم كتابة 4 أبيات شعرية سهلة الحفظ، وتشرّف بقولها أمام أميرنا المحبوب خالد الفيصل".

28 نوفمبر 2019 - 1 ربيع الآخر 1441
12:53 PM

سلام بالخرمة.. قصة استقبال طفل لـ"خالد الفيصل" بالشِّعر.. فيديو والأب يروي

"بدر" يدرس بالصف الأول الابتدائي واعتاد مشاركة الروضة الخامسة احتفالاتهم

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محمد الزامل - الخرمة
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ببعض الأبيات الشعرية ومع طلاب وطالبات الروضة الخامسة بالخرمة، استقبل الطفل بدر بن خالد القريشي السبيعي أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، خلال زيارته لمحافظات الخرمة ورنية وتربة.

وألقى الطفل بدر (6 سنوات) بعض الأبيات الشعرية؛ ترحيباً بالأمير في الخرمة بقوله: "يا خالد الفيصل سلام وتحية"..

وقال والد الطفل بدر "خالد القريشي" لـ"سبق": "بدر يدرس الآن بالصف الأول الابتدائي، وكان خلال دراسته بالروضة الخامسة يشارك في احتفالاتهم بإلقاء الشعر".

وأضاف: "بعد أن علم بزيارة مستشار خادم الحرمين أمير منطقة مكة المكرمة للخرمة طلب مني كتابة 4 أبيات شعرية يلقيها أمام خالد الفيصل".

وتابع: "بالفعل تواصلت والدته مع مديرة الروضة الخامسة؛ للسماح له بمشاركتهم في استقبال أمير مكة، وتم كتابة 4 أبيات شعرية سهلة الحفظ، وتشرّف بقولها أمام أميرنا المحبوب خالد الفيصل".

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