احتفل سامي منصور الخمشي بزواجه من كريمة عبدالله عايض الخمشي هذه الليلة بإحدى قاعات الأفراح بمحافظة الشملي بمنطقة حائل، وذلك بحضور لفيف من الأهل والأصدقاء.
"الخمشي" يحتفل بزواجه في الشملي
احتفل سامي منصور الخمشي بزواجه من كريمة عبدالله عايض الخمشي هذه الليلة بإحدى قاعات الأفراح بمحافظة الشملي بمنطقة حائل، وذلك بحضور لفيف من الأهل والأصدقاء.
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"الخمشي" يحتفل بزواجه في الشمليصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-06-08
08 يونيو 2019 - 5 شوّال 1440
12:32 AM
"الخمشي" يحتفل بزواجه في الشملي
احتفل سامي منصور الخمشي بزواجه من كريمة عبدالله عايض الخمشي هذه الليلة بإحدى قاعات الأفراح بمحافظة الشملي بمنطقة حائل، وذلك بحضور لفيف من الأهل والأصدقاء.
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