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بالصور .. "مدني الطوال" يخمد حريقاً اندلع في غرفة سكنية

نشب بسبب تماس كهربائي في جهاز التكييف .. لا إصابات

أخمد مدني #الطوال حريقاً اندلع في غرفة بمنزل بقرية المجنة.

وقالت المديرية عبر حسابها في "تويتر": إن الحريق نشب بسبب تماس كهربائي في جهاز التكييف، دون وقوع إصابات، ولله الحمد.

الدفاع المدني حريق قرية المجنة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالصور .. "مدني الطوال" يخمد حريقاً اندلع في غرفة سكنية
سبق

أخمد مدني #الطوال حريقاً اندلع في غرفة بمنزل بقرية المجنة.

وقالت المديرية عبر حسابها في "تويتر": إن الحريق نشب بسبب تماس كهربائي في جهاز التكييف، دون وقوع إصابات، ولله الحمد.

25 يناير 2020 - 30 جمادى الأول 1441
11:05 AM

بالصور .. "مدني الطوال" يخمد حريقاً اندلع في غرفة سكنية

نشب بسبب تماس كهربائي في جهاز التكييف .. لا إصابات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الحد الجنوبي
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أخمد مدني #الطوال حريقاً اندلع في غرفة بمنزل بقرية المجنة.

وقالت المديرية عبر حسابها في "تويتر": إن الحريق نشب بسبب تماس كهربائي في جهاز التكييف، دون وقوع إصابات، ولله الحمد.

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