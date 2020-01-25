بالصور .. "مدني الطوال" يخمد حريقاً اندلع في غرفة سكنية

أخمد مدني #الطوال حريقاً اندلع في غرفة بمنزل بقرية المجنة.
وقالت المديرية عبر حسابها في "تويتر": إن الحريق نشب بسبب تماس كهربائي في جهاز التكييف، دون وقوع إصابات، ولله الحمد.
أخمد مدني #الطوال حريقاً اندلع في غرفة بمنزل بقرية المجنة.
وقالت المديرية عبر حسابها في "تويتر": إن الحريق نشب بسبب تماس كهربائي في جهاز التكييف، دون وقوع إصابات، ولله الحمد.
الدفاع المدني حريق قرية المجنة
أخمد مدني #الطوال حريقاً اندلع في غرفة بمنزل بقرية المجنة.
وقالت المديرية عبر حسابها في "تويتر": إن الحريق نشب بسبب تماس كهربائي في جهاز التكييف، دون وقوع إصابات، ولله الحمد.
أخمد مدني #الطوال حريقاً اندلع في غرفة بمنزل بقرية المجنة.
وقالت المديرية عبر حسابها في "تويتر": إن الحريق نشب بسبب تماس كهربائي في جهاز التكييف، دون وقوع إصابات، ولله الحمد.