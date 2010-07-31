توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند، استمرار الموجة الحارة والقياسية في المنطقة حتى منتصف الأسبوع القادم؛ حيث من المتوقع أن تنخفض قليلاً. وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "بعدما يتزحزح ـ بإذن الله ـ مرتفع جوي علوي (ثقيل) جاثم فوق المنطقة كالقبة العملاقة، يمنع الرياح الصاعدة الحارة من الارتفاع؛ فترتد إلى سطح الأرض لتصنع فقاعة هوائية ملتهبة".

"المسند" عن موعد تراجع الموجة الحارة: بعد تزحزح الجاثم كالقبة العملاقة! صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-07-31 توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند، استمرار الموجة الحارة والقياسية في المنطقة حتى منتصف الأسبوع القادم؛ حيث من المتوقع أن تنخفض قليلاً.



وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "بعدما يتزحزح ـ بإذن الله ـ مرتفع جوي علوي (ثقيل) جاثم فوق المنطقة كالقبة العملاقة، يمنع الرياح الصاعدة الحارة من الارتفاع؛ فترتد إلى سطح الأرض لتصنع فقاعة هوائية ملتهبة".

31 يوليو 2020 - 10 ذو الحجة 1441 10:05 AM

"المسند" عن موعد تراجع الموجة الحارة: بعد تزحزح الجاثم كالقبة العملاقة! قال: يمنع الرياح الصاعدة من الارتفاع فترتد لسطح الأرض لتصنع فقاعة ملتهبة





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توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند، استمرار الموجة الحارة والقياسية في المنطقة حتى منتصف الأسبوع القادم؛ حيث من المتوقع أن تنخفض قليلاً.



وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "بعدما يتزحزح ـ بإذن الله ـ مرتفع جوي علوي (ثقيل) جاثم فوق المنطقة كالقبة العملاقة، يمنع الرياح الصاعدة الحارة من الارتفاع؛ فترتد إلى سطح الأرض لتصنع فقاعة هوائية ملتهبة".