النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"المسند" عن موعد تراجع الموجة الحارة: بعد تزحزح الجاثم كالقبة العملاقة!

قال: يمنع الرياح الصاعدة من الارتفاع فترتد لسطح الأرض لتصنع فقاعة ملتهبة

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند، استمرار الموجة الحارة والقياسية في المنطقة حتى منتصف الأسبوع القادم؛ حيث من المتوقع أن تنخفض قليلاً.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "بعدما يتزحزح ـ بإذن الله ـ مرتفع جوي علوي (ثقيل) جاثم فوق المنطقة كالقبة العملاقة، يمنع الرياح الصاعدة الحارة من الارتفاع؛ فترتد إلى سطح الأرض لتصنع فقاعة هوائية ملتهبة".

حالة الطقس الأرصاد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"المسند" عن موعد تراجع الموجة الحارة: بعد تزحزح الجاثم كالقبة العملاقة!
سبق

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند، استمرار الموجة الحارة والقياسية في المنطقة حتى منتصف الأسبوع القادم؛ حيث من المتوقع أن تنخفض قليلاً.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "بعدما يتزحزح ـ بإذن الله ـ مرتفع جوي علوي (ثقيل) جاثم فوق المنطقة كالقبة العملاقة، يمنع الرياح الصاعدة الحارة من الارتفاع؛ فترتد إلى سطح الأرض لتصنع فقاعة هوائية ملتهبة".

31 يوليو 2020 - 10 ذو الحجة 1441
10:05 AM

"المسند" عن موعد تراجع الموجة الحارة: بعد تزحزح الجاثم كالقبة العملاقة!

قال: يمنع الرياح الصاعدة من الارتفاع فترتد لسطح الأرض لتصنع فقاعة ملتهبة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,896

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند، استمرار الموجة الحارة والقياسية في المنطقة حتى منتصف الأسبوع القادم؛ حيث من المتوقع أن تنخفض قليلاً.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "بعدما يتزحزح ـ بإذن الله ـ مرتفع جوي علوي (ثقيل) جاثم فوق المنطقة كالقبة العملاقة، يمنع الرياح الصاعدة الحارة من الارتفاع؛ فترتد إلى سطح الأرض لتصنع فقاعة هوائية ملتهبة".

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,574
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,098
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,776
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,312

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

سلام على مهد الرسالة والسلام

سلام على مهد الرسالة والسلام

علي آل شرمة
مواجهة (ملاقيف) المجتمع..!

مواجهة (ملاقيف) المجتمع..!

حسن آل عمير
آخر القول: "المثالية" على الورق فقط!

آخر القول: "المثالية" على الورق فقط!

حسين الحازمي
تحلية المياه والريادة الصناعية

تحلية المياه والريادة الصناعية

ماجد البريكان
عندما يجتمع الفساد الفكري والمادي

عندما يجتمع الفساد الفكري والمادي

عبدالرحمن المرشد
موسم الحج وفلسفة التغییر

موسم الحج وفلسفة التغییر

غسان محمد عسيلان
بطاقة عمل لبائعة سعودية للبيع..!

بطاقة عمل لبائعة سعودية للبيع..!

ابتسام منصور القحطاني
المظلة القانونية للتجارة الإلكترونية العالمية

المظلة القانونية للتجارة الإلكترونية العالمية

علي الفالح
ربـع مليار في ملعب..!!

ربـع مليار في ملعب..!!

محمد الصيـعري
صاحب شغلتين فنان والثالثة مبدع..!

صاحب شغلتين فنان والثالثة مبدع..!

بدر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة