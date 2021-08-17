النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 569 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 704 خلال الـ24 ساعة الماضية

بمدى يصل إلى 250 كلم.. الأرصاد تعلن إطلاق رادار منطقة جازان

تستعد لإطلاق 5 رادارات متنقلة جديدة

أعلن المركز الوطني للأرصاد اليوم الثلاثاء، عن إطلاق رادار طقس جديد بمنطقة جازان يصل مداه إلى نحو 250 كلم، لينضم بذلك إلى منظومة رادارات المملكة، والبالغ عددها 21 رادارًا، وذلك بهدف التوسع في التغطية ورصد أحوال المناخ والتقلبات الجوية.

من جهة أخرى يستعد المركز الوطني للأرصاد لإطلاق خمسة رادارات متنقلة جديدة تضاف إلى رادارات الطقس الثابتة، ليصبح إجمالي منظومة رادارات الطقس بالمملكة 21 راداراً.

وتستخدم الرادارات المتنقلة ثنائية الأقطاب إلى جانب تنفيذها للمهام الطارئة، في المواسم والمناطق غير المشمولة بتغطية الرادارات الثابتة عند الحاجة، حيث تساعد في استمرارية التغطية الرادارية خلال أعمال الصيانة لرادارات الطقس الثابتة، وتبلغ مساحة تغطية الرادار 100 كيلو متر أثناء التشغيل النموذجي للرادار.

وتأتي هذه الخطوة ضمن مشاريع برامج التحول الوطني لتحقيق رؤية المملكة 2030 لرفع مستوى قدرات الأرصاد الجوية، وتحسين دقة المعلومة، ورفع الجاهزية في التعامل ورصد الظواهر الجوية.

يُذكر أن المركز الوطني للأرصاد أعلن مؤخرًا عن ارتفاع نسبة التغطية الجغرافية لرادارات الطقس لأجواء المملكة إلى 94% من المناطق المأهولة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بمدى يصل إلى 250 كلم.. الأرصاد تعلن إطلاق رادار منطقة جازان
سبق

أعلن المركز الوطني للأرصاد اليوم الثلاثاء، عن إطلاق رادار طقس جديد بمنطقة جازان يصل مداه إلى نحو 250 كلم، لينضم بذلك إلى منظومة رادارات المملكة، والبالغ عددها 21 رادارًا، وذلك بهدف التوسع في التغطية ورصد أحوال المناخ والتقلبات الجوية.

من جهة أخرى يستعد المركز الوطني للأرصاد لإطلاق خمسة رادارات متنقلة جديدة تضاف إلى رادارات الطقس الثابتة، ليصبح إجمالي منظومة رادارات الطقس بالمملكة 21 راداراً.

وتستخدم الرادارات المتنقلة ثنائية الأقطاب إلى جانب تنفيذها للمهام الطارئة، في المواسم والمناطق غير المشمولة بتغطية الرادارات الثابتة عند الحاجة، حيث تساعد في استمرارية التغطية الرادارية خلال أعمال الصيانة لرادارات الطقس الثابتة، وتبلغ مساحة تغطية الرادار 100 كيلو متر أثناء التشغيل النموذجي للرادار.

وتأتي هذه الخطوة ضمن مشاريع برامج التحول الوطني لتحقيق رؤية المملكة 2030 لرفع مستوى قدرات الأرصاد الجوية، وتحسين دقة المعلومة، ورفع الجاهزية في التعامل ورصد الظواهر الجوية.

يُذكر أن المركز الوطني للأرصاد أعلن مؤخرًا عن ارتفاع نسبة التغطية الجغرافية لرادارات الطقس لأجواء المملكة إلى 94% من المناطق المأهولة.

17 أغسطس 2021 - 9 محرّم 1443
03:46 PM

بمدى يصل إلى 250 كلم.. الأرصاد تعلن إطلاق رادار منطقة جازان

تستعد لإطلاق 5 رادارات متنقلة جديدة

A A A
قاسم الخبراني - الرياض
0
1,140

أعلن المركز الوطني للأرصاد اليوم الثلاثاء، عن إطلاق رادار طقس جديد بمنطقة جازان يصل مداه إلى نحو 250 كلم، لينضم بذلك إلى منظومة رادارات المملكة، والبالغ عددها 21 رادارًا، وذلك بهدف التوسع في التغطية ورصد أحوال المناخ والتقلبات الجوية.

من جهة أخرى يستعد المركز الوطني للأرصاد لإطلاق خمسة رادارات متنقلة جديدة تضاف إلى رادارات الطقس الثابتة، ليصبح إجمالي منظومة رادارات الطقس بالمملكة 21 راداراً.

وتستخدم الرادارات المتنقلة ثنائية الأقطاب إلى جانب تنفيذها للمهام الطارئة، في المواسم والمناطق غير المشمولة بتغطية الرادارات الثابتة عند الحاجة، حيث تساعد في استمرارية التغطية الرادارية خلال أعمال الصيانة لرادارات الطقس الثابتة، وتبلغ مساحة تغطية الرادار 100 كيلو متر أثناء التشغيل النموذجي للرادار.

وتأتي هذه الخطوة ضمن مشاريع برامج التحول الوطني لتحقيق رؤية المملكة 2030 لرفع مستوى قدرات الأرصاد الجوية، وتحسين دقة المعلومة، ورفع الجاهزية في التعامل ورصد الظواهر الجوية.

يُذكر أن المركز الوطني للأرصاد أعلن مؤخرًا عن ارتفاع نسبة التغطية الجغرافية لرادارات الطقس لأجواء المملكة إلى 94% من المناطق المأهولة.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,817
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,378
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,647
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,412

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

لا ريف بدون ماء!!

لا ريف بدون ماء!!

محمد عمير الغامدي
املأ ما هو فارغ..!!

املأ ما هو فارغ..!!

عبدالمحسن الحارثي
طوفان لم يُردّ

طوفان لم يُردّ

مها الجبر
تعليم "نيو لوك"!!

تعليم "نيو لوك"!!

بندر مغرم الشهري
وزارة العدل والتطور التقني

وزارة العدل والتطور التقني

عبدالعزيز بن ذياب
المملكة تواصل مسيرة الخير والعطاء

المملكة تواصل مسيرة الخير والعطاء

علي آل شرمة
"الطبوغرافية" هل تُضاف كمعيار لميزانية البلديات؟

"الطبوغرافية" هل تُضاف كمعيار لميزانية البلديات؟

جمعان الكرت
المتنزهات الوطنية.. يا فرحة ما تمت!

المتنزهات الوطنية.. يا فرحة ما تمت!

بندر الشهري
حتى لا يتناثر العش الآمن

حتى لا يتناثر العش الآمن

هلال الهلالي
الوقت يركض.. والعمر يفنى!!

الوقت يركض.. والعمر يفنى!!

عبدالمحسن الحارثي
الدلال الأسري

الدلال الأسري

بندر مغرم الشهري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة