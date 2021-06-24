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وزير الخارجية الأمريكي يجري محادثات في السعودية والإمارات

كرر عرضه لإيران بالتفاوض

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم (الأحد)، أنه سيتوجه إلى السعودية والإمارات العربية المتحدة لإجراء محادثات، وكرر عرضه للتفاوض مع إيران لخفض التوتر بالمنطقة.

وقال "بومبيو" للصحفيين قبل صعوده الطائرة: "نحن مستعدون للتفاوض مع إيران دون شروط مسبقة، هم يعرفون أين يجدوننا"، وفقًا لـ"رويترز".

وأضاف: "أنا واثق من أنه في اللحظة التي يكونون فيها مستعدين للتواصل معنا سنكون قادرين على بدء هذه المناقشات".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير الخارجية الأمريكي يجري محادثات في السعودية والإمارات
سبق

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم (الأحد)، أنه سيتوجه إلى السعودية والإمارات العربية المتحدة لإجراء محادثات، وكرر عرضه للتفاوض مع إيران لخفض التوتر بالمنطقة.

وقال "بومبيو" للصحفيين قبل صعوده الطائرة: "نحن مستعدون للتفاوض مع إيران دون شروط مسبقة، هم يعرفون أين يجدوننا"، وفقًا لـ"رويترز".

وأضاف: "أنا واثق من أنه في اللحظة التي يكونون فيها مستعدين للتواصل معنا سنكون قادرين على بدء هذه المناقشات".

23 يونيو 2019 - 20 شوّال 1440
10:26 PM

وزير الخارجية الأمريكي يجري محادثات في السعودية والإمارات

كرر عرضه لإيران بالتفاوض

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم (الأحد)، أنه سيتوجه إلى السعودية والإمارات العربية المتحدة لإجراء محادثات، وكرر عرضه للتفاوض مع إيران لخفض التوتر بالمنطقة.

وقال "بومبيو" للصحفيين قبل صعوده الطائرة: "نحن مستعدون للتفاوض مع إيران دون شروط مسبقة، هم يعرفون أين يجدوننا"، وفقًا لـ"رويترز".

وأضاف: "أنا واثق من أنه في اللحظة التي يكونون فيها مستعدين للتواصل معنا سنكون قادرين على بدء هذه المناقشات".

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