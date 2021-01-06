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شرطة الرياض تطيح بـ5 مواطنين تورطوا بارتكاب سرقات

اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة

صَرّح المتحدث الاعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على 5 مواطنين جميعهم في العقد الثالث من العمر، تورطوا بارتكاب عددٍ من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في سرقة المركبات وتفكيك أجزائها واستخدام لوحاتها في ارتكاب جرائم أخرى.

وقال "الكريديس": بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم، ضُبط بمنزل أحدهم ثلاث مركبات مسروقة اثنتين منها تم تفكيكها لأجزاء.

وأضاف: تم إيقافهم واتخاذ كل الإجراءات الأولية النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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شرطة الرياض تطيح بـ5 مواطنين تورطوا بارتكاب سرقات
سبق

صَرّح المتحدث الاعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على 5 مواطنين جميعهم في العقد الثالث من العمر، تورطوا بارتكاب عددٍ من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في سرقة المركبات وتفكيك أجزائها واستخدام لوحاتها في ارتكاب جرائم أخرى.

وقال "الكريديس": بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم، ضُبط بمنزل أحدهم ثلاث مركبات مسروقة اثنتين منها تم تفكيكها لأجزاء.

وأضاف: تم إيقافهم واتخاذ كل الإجراءات الأولية النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

06 يناير 2021 - 22 جمادى الأول 1442
05:18 PM
اخر تعديل
06 يناير 2021 - 22 جمادى الأول 1442
07:53 PM

شرطة الرياض تطيح بـ5 مواطنين تورطوا بارتكاب سرقات

اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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صَرّح المتحدث الاعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على 5 مواطنين جميعهم في العقد الثالث من العمر، تورطوا بارتكاب عددٍ من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في سرقة المركبات وتفكيك أجزائها واستخدام لوحاتها في ارتكاب جرائم أخرى.

وقال "الكريديس": بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم، ضُبط بمنزل أحدهم ثلاث مركبات مسروقة اثنتين منها تم تفكيكها لأجزاء.

وأضاف: تم إيقافهم واتخاذ كل الإجراءات الأولية النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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