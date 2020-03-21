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"الصحة العالمية" تحذّر الشباب: لستم محصّنين من "كورونا"

"غيبريسوس": لا حالات جديدة بمركز تفشّي الوباء لأول مرة

كشفت منظمة الصحة العالمية، أمس الجمعة، أن فيروس كورونا المستجد قادر على إصابة وقتل الشباب.

وأكدت المنظمة الدولية التي صنفت كورونا المستجد على أنه وباء عالمي يوم 11 مارس؛ أن على الشباب تجنب الاختلاط ونقله إلى كبار السن وغيرهم من الفئات الأكثر عرضة للمخاطر.

وفي مؤتمر صحفي، قال تيدروس أدهانوم غيبريسوس، المدير العام للمنظمة: "لديّ اليوم رسالة للشباب: لستم محصنين، هذا الفيروس يمكن أن يزجّ بكم في المستشفى لأسابيع، وقد يقتلكم. حتى لو لم تمرضوا، فإن الخيارات التي تتخذونها بشأن أين تذهبون، يمكن أن تكون الفارق بين الحياة والموت لشخص آخر".

ووفق "رويترز" أشار "غيبريسوس" إلى أنه للمرة الأولى في مدينة ووهان الصينية، مركز تفشي الوباء، لم يتم الإبلاغ عن حالات جديدة الخميس "مما يعطي الأمل لباقي العالم بإمكانية تحول الوضع حتى في أشدّ مناطق العالم تضررًا".

ولليوم الثالث على التوالي، لم يسجل بر الصين الرئيسي إصابات جديدة بفيروس كورونا على المستوى المحلي، بينما ازداد عدد الإصابات المُكتشفة لدى وافدين قادمين من الخارج.

وذكرت لجنة الصحة الوطنية في الصين أنه تم تسجيل 41 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا على بر الصين الرئيسي، الجمعة، بارتفاع ضئيل عن اليوم السابق الذي سجلت فيه 39 حالة فقط.

وأوضحت اللجنة في بيان، السبت، أن هذا يرفع إجمالي عدد الإصابات على البر الرئيسي حتى الآن إلى 81008 حالات.

وبلغ عدد الوفيات من جراء تفشي فيروس "كوفيد-19"، 3255 حالة وفاة حتى نهاية يوم الجمعة، بزيادة 7 وفيات عن اليوم السابق، وجميعها في إقليم هوبي مركز تفشي الفيروس في الصين.

ووصل تعداد حالات الإصابة بين وافدين إلى البر الرئيسي 269 حالة، يوم الجمعة، بزيادة 41 حالة عن اليوم السابق.

فيروس كورونا الجديد

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"الصحة العالمية" تحذّر الشباب: لستم محصّنين من "كورونا"
سبق

كشفت منظمة الصحة العالمية، أمس الجمعة، أن فيروس كورونا المستجد قادر على إصابة وقتل الشباب.

وأكدت المنظمة الدولية التي صنفت كورونا المستجد على أنه وباء عالمي يوم 11 مارس؛ أن على الشباب تجنب الاختلاط ونقله إلى كبار السن وغيرهم من الفئات الأكثر عرضة للمخاطر.

وفي مؤتمر صحفي، قال تيدروس أدهانوم غيبريسوس، المدير العام للمنظمة: "لديّ اليوم رسالة للشباب: لستم محصنين، هذا الفيروس يمكن أن يزجّ بكم في المستشفى لأسابيع، وقد يقتلكم. حتى لو لم تمرضوا، فإن الخيارات التي تتخذونها بشأن أين تذهبون، يمكن أن تكون الفارق بين الحياة والموت لشخص آخر".

ووفق "رويترز" أشار "غيبريسوس" إلى أنه للمرة الأولى في مدينة ووهان الصينية، مركز تفشي الوباء، لم يتم الإبلاغ عن حالات جديدة الخميس "مما يعطي الأمل لباقي العالم بإمكانية تحول الوضع حتى في أشدّ مناطق العالم تضررًا".

ولليوم الثالث على التوالي، لم يسجل بر الصين الرئيسي إصابات جديدة بفيروس كورونا على المستوى المحلي، بينما ازداد عدد الإصابات المُكتشفة لدى وافدين قادمين من الخارج.

وذكرت لجنة الصحة الوطنية في الصين أنه تم تسجيل 41 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا على بر الصين الرئيسي، الجمعة، بارتفاع ضئيل عن اليوم السابق الذي سجلت فيه 39 حالة فقط.

وأوضحت اللجنة في بيان، السبت، أن هذا يرفع إجمالي عدد الإصابات على البر الرئيسي حتى الآن إلى 81008 حالات.

وبلغ عدد الوفيات من جراء تفشي فيروس "كوفيد-19"، 3255 حالة وفاة حتى نهاية يوم الجمعة، بزيادة 7 وفيات عن اليوم السابق، وجميعها في إقليم هوبي مركز تفشي الفيروس في الصين.

ووصل تعداد حالات الإصابة بين وافدين إلى البر الرئيسي 269 حالة، يوم الجمعة، بزيادة 41 حالة عن اليوم السابق.

21 مارس 2020 - 26 رجب 1441
11:16 AM
اخر تعديل
21 مارس 2020 - 26 رجب 1441
12:27 PM

"الصحة العالمية" تحذّر الشباب: لستم محصّنين من "كورونا"

"غيبريسوس": لا حالات جديدة بمركز تفشّي الوباء لأول مرة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشفت منظمة الصحة العالمية، أمس الجمعة، أن فيروس كورونا المستجد قادر على إصابة وقتل الشباب.

وأكدت المنظمة الدولية التي صنفت كورونا المستجد على أنه وباء عالمي يوم 11 مارس؛ أن على الشباب تجنب الاختلاط ونقله إلى كبار السن وغيرهم من الفئات الأكثر عرضة للمخاطر.

وفي مؤتمر صحفي، قال تيدروس أدهانوم غيبريسوس، المدير العام للمنظمة: "لديّ اليوم رسالة للشباب: لستم محصنين، هذا الفيروس يمكن أن يزجّ بكم في المستشفى لأسابيع، وقد يقتلكم. حتى لو لم تمرضوا، فإن الخيارات التي تتخذونها بشأن أين تذهبون، يمكن أن تكون الفارق بين الحياة والموت لشخص آخر".

ووفق "رويترز" أشار "غيبريسوس" إلى أنه للمرة الأولى في مدينة ووهان الصينية، مركز تفشي الوباء، لم يتم الإبلاغ عن حالات جديدة الخميس "مما يعطي الأمل لباقي العالم بإمكانية تحول الوضع حتى في أشدّ مناطق العالم تضررًا".

ولليوم الثالث على التوالي، لم يسجل بر الصين الرئيسي إصابات جديدة بفيروس كورونا على المستوى المحلي، بينما ازداد عدد الإصابات المُكتشفة لدى وافدين قادمين من الخارج.

وذكرت لجنة الصحة الوطنية في الصين أنه تم تسجيل 41 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا على بر الصين الرئيسي، الجمعة، بارتفاع ضئيل عن اليوم السابق الذي سجلت فيه 39 حالة فقط.

وأوضحت اللجنة في بيان، السبت، أن هذا يرفع إجمالي عدد الإصابات على البر الرئيسي حتى الآن إلى 81008 حالات.

وبلغ عدد الوفيات من جراء تفشي فيروس "كوفيد-19"، 3255 حالة وفاة حتى نهاية يوم الجمعة، بزيادة 7 وفيات عن اليوم السابق، وجميعها في إقليم هوبي مركز تفشي الفيروس في الصين.

ووصل تعداد حالات الإصابة بين وافدين إلى البر الرئيسي 269 حالة، يوم الجمعة، بزيادة 41 حالة عن اليوم السابق.

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