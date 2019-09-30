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"فيصل الزهراني" إلى المرتبة 13 بأمانة الطائف

صدر قرار وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، بترقية المهندس فيصل بن سراج الزهراني بأمانة الطائف من المرتبة الثانية عشرة إلى الثالثة عشرة.

وبهذه المناسبة، عبر المهندس "الزهراني" عن سعادته مقدماً جزيل الشكر والتقدير على هذه الثقة، متمنياً ان يكون عند حسن الظن فيما يخدم وطنه ودينه.

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"فيصل الزهراني" إلى المرتبة 13 بأمانة الطائف
سبق

صدر قرار وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، بترقية المهندس فيصل بن سراج الزهراني بأمانة الطائف من المرتبة الثانية عشرة إلى الثالثة عشرة.

وبهذه المناسبة، عبر المهندس "الزهراني" عن سعادته مقدماً جزيل الشكر والتقدير على هذه الثقة، متمنياً ان يكون عند حسن الظن فيما يخدم وطنه ودينه.

30 سبتمبر 2019 - 1 صفر 1441
04:13 PM

"فيصل الزهراني" إلى المرتبة 13 بأمانة الطائف

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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صدر قرار وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، بترقية المهندس فيصل بن سراج الزهراني بأمانة الطائف من المرتبة الثانية عشرة إلى الثالثة عشرة.

وبهذه المناسبة، عبر المهندس "الزهراني" عن سعادته مقدماً جزيل الشكر والتقدير على هذه الثقة، متمنياً ان يكون عند حسن الظن فيما يخدم وطنه ودينه.

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