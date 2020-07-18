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ليبيا .. إصابة 87 شخصاً بـ"كورونا" خلال 24 ساعة

تسجيل حالة وفاة واحدة

سجلت ليبيا 87 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليصل إجمالي الإصابات إلى 1.791 حالة.

وبين المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، اليوم (السبت)، أنه سجل حالة وفاة واحدة ليصل عدد المتوفين جراء الفيروس 48 حالة وفاة.

وأضاف المركز أن حالات الشفاء بلغت 5 حالات، ليبلغ إجمالي المتعافين 385 حالة شفاء.

فيروس كورونا الجديد

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ليبيا .. إصابة 87 شخصاً بـ"كورونا" خلال 24 ساعة
سبق

سجلت ليبيا 87 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليصل إجمالي الإصابات إلى 1.791 حالة.

وبين المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، اليوم (السبت)، أنه سجل حالة وفاة واحدة ليصل عدد المتوفين جراء الفيروس 48 حالة وفاة.

وأضاف المركز أن حالات الشفاء بلغت 5 حالات، ليبلغ إجمالي المتعافين 385 حالة شفاء.

18 يوليو 2020 - 27 ذو القعدة 1441
09:16 PM

ليبيا .. إصابة 87 شخصاً بـ"كورونا" خلال 24 ساعة

تسجيل حالة وفاة واحدة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - طرابلس
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سجلت ليبيا 87 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليصل إجمالي الإصابات إلى 1.791 حالة.

وبين المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، اليوم (السبت)، أنه سجل حالة وفاة واحدة ليصل عدد المتوفين جراء الفيروس 48 حالة وفاة.

وأضاف المركز أن حالات الشفاء بلغت 5 حالات، ليبلغ إجمالي المتعافين 385 حالة شفاء.

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