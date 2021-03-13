"أمانة الرياض": رضا المستفيدين عن تنفيذ البلاغات يرتفع إلى 86 بالمئة خلال 2020

أوضحت أمانة منطقة الرياض أن مؤشر رضا المستفيدين عن تنفيذ البلاغات الواردة إلى مركز 940 ارتفع إلى 86 بالمئة خلال عام 2020 ، متخطيًا حاجز عام 2019 البالغ 76 بالمئة، وذلك ضمن جهود الأمانة الهادفة إلى تحسين جودة الخدمات المقدَّمة للسكان، والارتقاء بكفاءة وسرعة الاستجابة مع بلاغاتهم.



وأشارت الإحصائيات السنوية الصادرة عن أمانة الرياض إلى أن 167.996 مُبلِّغا أبدوا رضاهم عن جودة تنفيذ بلاغاتهم خلال العام الماضي، مُسجِّلين ارتفاعًا سنويًّا، نسبته 381 بالمئة، مقارنة بعام 2019 الذي شهد رضا 34.903 مُبلِّغين.



واستقبلت الأمانة في عام 2020 عبر مركز بلاغاتها 543.889 بلاغًا بارتفاع قدره 12 بالمئة مقارنة بعام 2019 الذي تلقيت خلاله 485.577 بلاغًا، شملت مختلف الخدمات البلدية في نطاق منطقة الرياض.



وبلغ إجمالي البلاغات المنفَّذة خلال العام الماضي 501.900 بلاغ بارتفاع نسبته 9.4 بالمئة مقارنة بعام 2019 الذي شهد تنفيذ 458.745 بلاغًا.



ونفّذت فرق الأمانة الميدانية 60.744 بلاغًا خطرًا خلال عام 2020 بارتفاع سنوي يبلغ 81 بالمئة مقارنة بعام 2019 الذي نُفذ خلاله 33.524 بلاغًا مصنفًا ضمن البلاغات الخطرة.



وأكدت أمانة الرياض أن اعتمادها مؤشرات تقيس مدى رضا المستفيدين عن تنفيذ البلاغات وجودة الخدمات يأتي تماشيًا مع مستهدفات القطاع البلدي ضمن رؤية السعودية 2030، وانسجامًا مع خطط الارتقاء بجودة الحياة في العاصمة، وتحقيق تطلعات السكان في مدينتهم.