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"صحة التعاون الخليجي" يطلق حملة #معنا_بكل_لحظة

لدعم وتقدير الممرضين والممرضات بدول المجلس

أطلق مجلس الصحة لدول مجلس التعاون، حملة عنوانها #معنا_بكل_لحظة؛ وذلك لدعم وتقدير الممرضين والممرضات بدول الخليج العربي، ويأتي هذا الدعم بالتزامن مع اليوم العالمي للتمريض الذي وافق الثلاثاء 12 مايو 2020م.

وأكد المدير العام لمجلس الصحة لدول مجلس التعاون سليمان بن صالح الدخيل، أن حملة #معنا_بكل_لحظة تأتي ضِمن حملات توعوية دورية عديدة يقوم بإطلاقها مجلس الصحة لدول مجلس التعاون طوال العام؛ حرصًا على مواكبة القضايا الصحية العالمية والمحلية؛ بهدف رفع مستوى التوعية الصحية؛ مبينًا أن هذه الحملة تزامنت مع إطلاق الحلقة الأخيرة بموسم رمضان من البرنامج الصحي الخليجي (سلامتك)، الذي يقدم بوصفه أحد منتجات التوعية الصحية بدول مجلس التعاون؛ مشيرًا إلى حرص مجلس الصحة الخليجي على مرافقة العائلات الخليجية بسلسلة حلقات توعوية وممتعة؛ بهدف الوصول لأعلى مستويات الثقافة الصحية لدى مواطني دول المجلس.

يذكر أن الحملة ما زالت مستمرة، ويعمل مجلس الصحة على تحفيز أفراد المجتمع لتوجيه رسالة شكر وتقدير عبر الحملة لكل الممرضين والممرضات في مختلف دول مجلس التعاون الخليجي، كما يقدم المجلس جوائز تقديرية للمشاركين من أفراد المجتمع بهذه الحملة.

مجلس الصحة لدول مجلس التعاون

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"صحة التعاون الخليجي" يطلق حملة #معنا_بكل_لحظة
سبق

أطلق مجلس الصحة لدول مجلس التعاون، حملة عنوانها #معنا_بكل_لحظة؛ وذلك لدعم وتقدير الممرضين والممرضات بدول الخليج العربي، ويأتي هذا الدعم بالتزامن مع اليوم العالمي للتمريض الذي وافق الثلاثاء 12 مايو 2020م.

وأكد المدير العام لمجلس الصحة لدول مجلس التعاون سليمان بن صالح الدخيل، أن حملة #معنا_بكل_لحظة تأتي ضِمن حملات توعوية دورية عديدة يقوم بإطلاقها مجلس الصحة لدول مجلس التعاون طوال العام؛ حرصًا على مواكبة القضايا الصحية العالمية والمحلية؛ بهدف رفع مستوى التوعية الصحية؛ مبينًا أن هذه الحملة تزامنت مع إطلاق الحلقة الأخيرة بموسم رمضان من البرنامج الصحي الخليجي (سلامتك)، الذي يقدم بوصفه أحد منتجات التوعية الصحية بدول مجلس التعاون؛ مشيرًا إلى حرص مجلس الصحة الخليجي على مرافقة العائلات الخليجية بسلسلة حلقات توعوية وممتعة؛ بهدف الوصول لأعلى مستويات الثقافة الصحية لدى مواطني دول المجلس.

يذكر أن الحملة ما زالت مستمرة، ويعمل مجلس الصحة على تحفيز أفراد المجتمع لتوجيه رسالة شكر وتقدير عبر الحملة لكل الممرضين والممرضات في مختلف دول مجلس التعاون الخليجي، كما يقدم المجلس جوائز تقديرية للمشاركين من أفراد المجتمع بهذه الحملة.

13 مايو 2020 - 20 رمضان 1441
10:35 AM

"صحة التعاون الخليجي" يطلق حملة #معنا_بكل_لحظة

لدعم وتقدير الممرضين والممرضات بدول المجلس

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أطلق مجلس الصحة لدول مجلس التعاون، حملة عنوانها #معنا_بكل_لحظة؛ وذلك لدعم وتقدير الممرضين والممرضات بدول الخليج العربي، ويأتي هذا الدعم بالتزامن مع اليوم العالمي للتمريض الذي وافق الثلاثاء 12 مايو 2020م.

وأكد المدير العام لمجلس الصحة لدول مجلس التعاون سليمان بن صالح الدخيل، أن حملة #معنا_بكل_لحظة تأتي ضِمن حملات توعوية دورية عديدة يقوم بإطلاقها مجلس الصحة لدول مجلس التعاون طوال العام؛ حرصًا على مواكبة القضايا الصحية العالمية والمحلية؛ بهدف رفع مستوى التوعية الصحية؛ مبينًا أن هذه الحملة تزامنت مع إطلاق الحلقة الأخيرة بموسم رمضان من البرنامج الصحي الخليجي (سلامتك)، الذي يقدم بوصفه أحد منتجات التوعية الصحية بدول مجلس التعاون؛ مشيرًا إلى حرص مجلس الصحة الخليجي على مرافقة العائلات الخليجية بسلسلة حلقات توعوية وممتعة؛ بهدف الوصول لأعلى مستويات الثقافة الصحية لدى مواطني دول المجلس.

يذكر أن الحملة ما زالت مستمرة، ويعمل مجلس الصحة على تحفيز أفراد المجتمع لتوجيه رسالة شكر وتقدير عبر الحملة لكل الممرضين والممرضات في مختلف دول مجلس التعاون الخليجي، كما يقدم المجلس جوائز تقديرية للمشاركين من أفراد المجتمع بهذه الحملة.

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