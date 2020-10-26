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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضاً عند 11846.69 نقطة

بتداولات بلغت قيمتها 5.9 مليارات ريال لـ156 مليون سهم

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة اليوم منخفضاً 43.15 نقطة ليقفل عند مستوى 11846.69 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 5.9 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 156 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 260 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 86 شركة ارتفاعا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 101 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: هرفي للأغذية، والأبحاث والإعلام، وأميانتيت، وحلواني إخواني، وطباعة وتغليف الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات: السعودي الفرنسي، وسليمان الحبيب، وشركة المعمر للأنظمة والمعلومات، وكيمانول، وبترو رابغ، الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.57% و 3.24%.

وكانت أسهم شركات: كيان السعودية، ودار الأركان، والتصنيع، وأرامكو السعودية، وأملاك هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات: الراجحي، وأرامكو السعودية، وكيان السعودية، والتصنيع، وشركة الاتصالات السعودية هي الأكثر نشاطا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعاً 86.17 نقطة ليقفل عند مستوى 23951.23 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 22 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 250 ألف سهم تقاسمتها 1309 صفقات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضاً عند 11846.69 نقطة
سبق

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة اليوم منخفضاً 43.15 نقطة ليقفل عند مستوى 11846.69 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 5.9 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 156 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 260 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 86 شركة ارتفاعا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 101 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: هرفي للأغذية، والأبحاث والإعلام، وأميانتيت، وحلواني إخواني، وطباعة وتغليف الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات: السعودي الفرنسي، وسليمان الحبيب، وشركة المعمر للأنظمة والمعلومات، وكيمانول، وبترو رابغ، الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.57% و 3.24%.

وكانت أسهم شركات: كيان السعودية، ودار الأركان، والتصنيع، وأرامكو السعودية، وأملاك هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات: الراجحي، وأرامكو السعودية، وكيان السعودية، والتصنيع، وشركة الاتصالات السعودية هي الأكثر نشاطا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعاً 86.17 نقطة ليقفل عند مستوى 23951.23 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 22 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 250 ألف سهم تقاسمتها 1309 صفقات.

26 أكتوبر 2021 - 20 ربيع الأول 1443
04:30 PM

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضاً عند 11846.69 نقطة

بتداولات بلغت قيمتها 5.9 مليارات ريال لـ156 مليون سهم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة اليوم منخفضاً 43.15 نقطة ليقفل عند مستوى 11846.69 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 5.9 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 156 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 260 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 86 شركة ارتفاعا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 101 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: هرفي للأغذية، والأبحاث والإعلام، وأميانتيت، وحلواني إخواني، وطباعة وتغليف الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات: السعودي الفرنسي، وسليمان الحبيب، وشركة المعمر للأنظمة والمعلومات، وكيمانول، وبترو رابغ، الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.57% و 3.24%.

وكانت أسهم شركات: كيان السعودية، ودار الأركان، والتصنيع، وأرامكو السعودية، وأملاك هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات: الراجحي، وأرامكو السعودية، وكيان السعودية، والتصنيع، وشركة الاتصالات السعودية هي الأكثر نشاطا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعاً 86.17 نقطة ليقفل عند مستوى 23951.23 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 22 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 250 ألف سهم تقاسمتها 1309 صفقات.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,655
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,777
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,012
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,103

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