"أرامكو": استطعنا مواصلة توفير الطاقة للعالم بكل موثوقية

الشركة أكّدت مواجهتها لتحدٍّ استثنائي مع انتشار "كورونا"

أكدت شركة أرامكو السعودية أن صحة وسلامة موظفيها ومرافقها وأعمالها؛ هي أساس تقوم به؛ حيث تواجه تحديًا استثنائيًّا مع انتشار فيروس كورونا، وتراقب الوضع عن كثب كل يوم، في كل موقع على حدة، وكل دولة على حدة؛ لتتأكد أنها على اتصال مع موظفيها، وعلى اطلاع بآخر القرارات التي تتّخذها الجهات المعنية في المملكة.



وقالت الشركة عبر بيان: قمنا بتفعيل خططٍ وقائية مستمرة في كافة مناطق أعمالنا، بالإضافة إلى خطط طوارئ مفصّلة، وخدمات دعم طبي رائدة؛ وذلك لتقليل المخاطر وضمان تقديم أفضل رعاية ممكنة والحدّ من العدوى.



وأضافت: إنتاج الطاقة وإمدادها الموثوق به هو حجر الزاوية لشركتنا والتزامنا مع عملائنا، خاصة في مثل هذه الأوقات الصعبة؛ ولذلك فقد وضعنا خططًا للوقاية والطوارئ في كل مناطق أعمالنا، بما يضمن استمرارية العمل وحتى نتمكن من الوفاء باحتياجات عملائنا حول العالم من منتجات الطاقة، ويعزز ذلك فخرنا بموظّفينا الذين يعملون بكل جهد لإيصال الطاقة إلى العالم.