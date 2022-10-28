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"المسند": اليوم هو الأخير في "نوء العواء" وأول "نجوم الوسم"

تَوقع تَشَكُّل سحب ممطرة على مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة

أكد أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقًا"، مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات" الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، أن اليوم هو الأخير في "نوء العواء" وهو أول نجوم الوسم؛ مما يعني استمرار زيادة ساعات الليل بمعدل دقيقة و17 ثانية يوميًّا.

وقال عبر حسابه في تويتر: تتشكل اليوم السحب الممطرة على أجزاء من مرتفعات: (جازان، وعسير، والباحة، ومكة)، وقد تمتد حتى أجزاء من منطقة المدينة المنورة؛ لافتًا إلى إمكانية أن تكون الأمطار شبه متوسطة على الأجزاء الجنوبية من منطقة مكة، وأن تتشكل بعض السحب على أجزاء من شمالي الوسطى وجنوبي الحدود الشمالية.

وأضاف: من المتوقع أيضًا اليوم أن تكون الرياح الجنوبية نشطة ومثيرة للغبار على أجزاء من منطقتي الرياض والقصيم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"المسند": اليوم هو الأخير في "نوء العواء" وأول "نجوم الوسم"
سبق

أكد أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقًا"، مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات" الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، أن اليوم هو الأخير في "نوء العواء" وهو أول نجوم الوسم؛ مما يعني استمرار زيادة ساعات الليل بمعدل دقيقة و17 ثانية يوميًّا.

وقال عبر حسابه في تويتر: تتشكل اليوم السحب الممطرة على أجزاء من مرتفعات: (جازان، وعسير، والباحة، ومكة)، وقد تمتد حتى أجزاء من منطقة المدينة المنورة؛ لافتًا إلى إمكانية أن تكون الأمطار شبه متوسطة على الأجزاء الجنوبية من منطقة مكة، وأن تتشكل بعض السحب على أجزاء من شمالي الوسطى وجنوبي الحدود الشمالية.

وأضاف: من المتوقع أيضًا اليوم أن تكون الرياح الجنوبية نشطة ومثيرة للغبار على أجزاء من منطقتي الرياض والقصيم.

28 أكتوبر 2021 - 22 ربيع الأول 1443
12:01 PM

"المسند": اليوم هو الأخير في "نوء العواء" وأول "نجوم الوسم"

تَوقع تَشَكُّل سحب ممطرة على مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقًا"، مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات" الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، أن اليوم هو الأخير في "نوء العواء" وهو أول نجوم الوسم؛ مما يعني استمرار زيادة ساعات الليل بمعدل دقيقة و17 ثانية يوميًّا.

وقال عبر حسابه في تويتر: تتشكل اليوم السحب الممطرة على أجزاء من مرتفعات: (جازان، وعسير، والباحة، ومكة)، وقد تمتد حتى أجزاء من منطقة المدينة المنورة؛ لافتًا إلى إمكانية أن تكون الأمطار شبه متوسطة على الأجزاء الجنوبية من منطقة مكة، وأن تتشكل بعض السحب على أجزاء من شمالي الوسطى وجنوبي الحدود الشمالية.

وأضاف: من المتوقع أيضًا اليوم أن تكون الرياح الجنوبية نشطة ومثيرة للغبار على أجزاء من منطقتي الرياض والقصيم.

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