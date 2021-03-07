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51707 مستفيدين من خدمات "تطمن" في بيشة

تقدمها من خلال 5 عيادات موزعة على المحافظة

قدّمت عيادات "تطمن" في بيشة خدماتها لـ 51707 مستفيدين، وذلك منذ بدء العمل بها حتى الآن.

وأوضحت "صحة بيشة " أن عيادة "تطمن" تُقدم خِدْماتِـهـا من خلال 5 عيادات موزعة على محافظة بيشة، وذلك في كل من "مركز صحي "مخطط 1" 24 ساعة، ومستشفى تبالة العام ومستشفى سبت العلاية العام، إضافة إلى مستشفى تثليث العام، ومستشفى وادي ترج العام.

يُذكر أن عيادات "تطمن" مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، والأعراض الأخرى لفيروس كورونا، وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.

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51707 مستفيدين من خدمات "تطمن" في بيشة
سبق

قدّمت عيادات "تطمن" في بيشة خدماتها لـ 51707 مستفيدين، وذلك منذ بدء العمل بها حتى الآن.

وأوضحت "صحة بيشة " أن عيادة "تطمن" تُقدم خِدْماتِـهـا من خلال 5 عيادات موزعة على محافظة بيشة، وذلك في كل من "مركز صحي "مخطط 1" 24 ساعة، ومستشفى تبالة العام ومستشفى سبت العلاية العام، إضافة إلى مستشفى تثليث العام، ومستشفى وادي ترج العام.

يُذكر أن عيادات "تطمن" مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، والأعراض الأخرى لفيروس كورونا، وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.

07 مارس 2021 - 23 رجب 1442
11:47 AM

51707 مستفيدين من خدمات "تطمن" في بيشة

تقدمها من خلال 5 عيادات موزعة على المحافظة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - بيشة
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قدّمت عيادات "تطمن" في بيشة خدماتها لـ 51707 مستفيدين، وذلك منذ بدء العمل بها حتى الآن.

وأوضحت "صحة بيشة " أن عيادة "تطمن" تُقدم خِدْماتِـهـا من خلال 5 عيادات موزعة على محافظة بيشة، وذلك في كل من "مركز صحي "مخطط 1" 24 ساعة، ومستشفى تبالة العام ومستشفى سبت العلاية العام، إضافة إلى مستشفى تثليث العام، ومستشفى وادي ترج العام.

يُذكر أن عيادات "تطمن" مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، والأعراض الأخرى لفيروس كورونا، وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.

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