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الإحصاء تُصدِر نتائج نشرة إحصاءات العمرة لعام 2019

إجمالي عدد المعـتمريـن بلغ 19.158.031 معتمراً

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء، اليوم، نتائج نشرة إحصاءات العمرة لعام 2019م، ويحتوي التقرير على عددٍ من المؤشرات والنتائج المتعلقة بمنسك العمرة خلال عام 2019م والتي ظهرتْ من خلال مسح العمرة لمعتمري الداخل، والبيانات السجليَّة التابعة لوزارة الحج والعمرة لمعتمري الخارج.

ووفقاً لنتائج نشرة إحصاءات العمرة لعام 2019م التي نشرتها الهيئة عبر موقعها الرسمي www.stats.gov.sa فقد بَلغَ إجمالي عدد المعـتمريـن 19.158.031 معتمراً منهم 7.457.663 معتمراً قَدِموا من خارج المملكة وفق البيانات السجليَّة لوزارة الحج والعمرة، وبَلغَ عددُ معتمري الداخل من السعوديين وغير السعوديين 11.700.368 معتمراً من واقع نتائج مسح العمرة الذي أجرته الهيئة العامة للإحصاء.

وبَلغَت نسبة المعتمرين السعوديين من معتمري الداخل 45.40% بينما بَلغَت نسبة المعتمرين غير السعوديين من داخل المملكة 54.60%.

وبحسب نتائج النشرة، قد ارتفعت نسبة إجمالي المعتمرين للعام 2019 بزيادة بلغت 4.63% عن العام 2018 تُمثل نسبة المعتمرين السعوديين 27.73% وقد كان النصيب الأكبر للمعتمرين من الداخل بنسبة 61.07%.

وكشفت نتائج مسح العمرة، عن وصول عدد معتمري الداخل ذروته في شهر رمضان المبارك، حيث بلغت نسبة معتمري الداخل في شهر رمضان المبارك 58.10% من إجمالي معتمري الداخل، وهي مقاربة للنسبة في العام الماضي، حيث بلغت 59.08% من إجمالي معتمري الداخل لعام 2018.

وأوضحت نتائج النشرة أن المركبة الخاصة تُعتبر وسيلة النقل الأكثر شيوعاً للوصول إلى مكة المكرمة لمعتمري الداخل، وذلك بنسبة بلغت 67.99%، كذلك سجلت مدة الإقامة للمعتمرين لمدة أسبوعين أعلى مدة إقامة لمعتمري الخارج، وذلك بنسبة 48.01%.

وأشارت إلى ارتفاع نسبة الذكور منهم عن الإناث، حيث بلغت النسبة 64.62% و35.38% على التوالي، في حين تمثل الفئة العمرية 30 - 39 سنة أعلى عدد للمعتمرين من الداخل بنسبة بلغت 24.52% من إجمالي معتمري الداخل، وبالمثل سجلت الفئة العمرية ذاتها أعلى عدد للمعتمرين من الداخل بنسبة بلغت 25.09% لعام 2018.

الإحصاء

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الإحصاء تُصدِر نتائج نشرة إحصاءات العمرة لعام 2019
سبق

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء، اليوم، نتائج نشرة إحصاءات العمرة لعام 2019م، ويحتوي التقرير على عددٍ من المؤشرات والنتائج المتعلقة بمنسك العمرة خلال عام 2019م والتي ظهرتْ من خلال مسح العمرة لمعتمري الداخل، والبيانات السجليَّة التابعة لوزارة الحج والعمرة لمعتمري الخارج.

ووفقاً لنتائج نشرة إحصاءات العمرة لعام 2019م التي نشرتها الهيئة عبر موقعها الرسمي www.stats.gov.sa فقد بَلغَ إجمالي عدد المعـتمريـن 19.158.031 معتمراً منهم 7.457.663 معتمراً قَدِموا من خارج المملكة وفق البيانات السجليَّة لوزارة الحج والعمرة، وبَلغَ عددُ معتمري الداخل من السعوديين وغير السعوديين 11.700.368 معتمراً من واقع نتائج مسح العمرة الذي أجرته الهيئة العامة للإحصاء.

وبَلغَت نسبة المعتمرين السعوديين من معتمري الداخل 45.40% بينما بَلغَت نسبة المعتمرين غير السعوديين من داخل المملكة 54.60%.

وبحسب نتائج النشرة، قد ارتفعت نسبة إجمالي المعتمرين للعام 2019 بزيادة بلغت 4.63% عن العام 2018 تُمثل نسبة المعتمرين السعوديين 27.73% وقد كان النصيب الأكبر للمعتمرين من الداخل بنسبة 61.07%.

وكشفت نتائج مسح العمرة، عن وصول عدد معتمري الداخل ذروته في شهر رمضان المبارك، حيث بلغت نسبة معتمري الداخل في شهر رمضان المبارك 58.10% من إجمالي معتمري الداخل، وهي مقاربة للنسبة في العام الماضي، حيث بلغت 59.08% من إجمالي معتمري الداخل لعام 2018.

وأوضحت نتائج النشرة أن المركبة الخاصة تُعتبر وسيلة النقل الأكثر شيوعاً للوصول إلى مكة المكرمة لمعتمري الداخل، وذلك بنسبة بلغت 67.99%، كذلك سجلت مدة الإقامة للمعتمرين لمدة أسبوعين أعلى مدة إقامة لمعتمري الخارج، وذلك بنسبة 48.01%.

وأشارت إلى ارتفاع نسبة الذكور منهم عن الإناث، حيث بلغت النسبة 64.62% و35.38% على التوالي، في حين تمثل الفئة العمرية 30 - 39 سنة أعلى عدد للمعتمرين من الداخل بنسبة بلغت 24.52% من إجمالي معتمري الداخل، وبالمثل سجلت الفئة العمرية ذاتها أعلى عدد للمعتمرين من الداخل بنسبة بلغت 25.09% لعام 2018.

30 إبريل 2020 - 7 رمضان 1441
05:40 PM

الإحصاء تُصدِر نتائج نشرة إحصاءات العمرة لعام 2019

إجمالي عدد المعـتمريـن بلغ 19.158.031 معتمراً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أصدرت الهيئة العامة للإحصاء، اليوم، نتائج نشرة إحصاءات العمرة لعام 2019م، ويحتوي التقرير على عددٍ من المؤشرات والنتائج المتعلقة بمنسك العمرة خلال عام 2019م والتي ظهرتْ من خلال مسح العمرة لمعتمري الداخل، والبيانات السجليَّة التابعة لوزارة الحج والعمرة لمعتمري الخارج.

ووفقاً لنتائج نشرة إحصاءات العمرة لعام 2019م التي نشرتها الهيئة عبر موقعها الرسمي www.stats.gov.sa فقد بَلغَ إجمالي عدد المعـتمريـن 19.158.031 معتمراً منهم 7.457.663 معتمراً قَدِموا من خارج المملكة وفق البيانات السجليَّة لوزارة الحج والعمرة، وبَلغَ عددُ معتمري الداخل من السعوديين وغير السعوديين 11.700.368 معتمراً من واقع نتائج مسح العمرة الذي أجرته الهيئة العامة للإحصاء.

وبَلغَت نسبة المعتمرين السعوديين من معتمري الداخل 45.40% بينما بَلغَت نسبة المعتمرين غير السعوديين من داخل المملكة 54.60%.

وبحسب نتائج النشرة، قد ارتفعت نسبة إجمالي المعتمرين للعام 2019 بزيادة بلغت 4.63% عن العام 2018 تُمثل نسبة المعتمرين السعوديين 27.73% وقد كان النصيب الأكبر للمعتمرين من الداخل بنسبة 61.07%.

وكشفت نتائج مسح العمرة، عن وصول عدد معتمري الداخل ذروته في شهر رمضان المبارك، حيث بلغت نسبة معتمري الداخل في شهر رمضان المبارك 58.10% من إجمالي معتمري الداخل، وهي مقاربة للنسبة في العام الماضي، حيث بلغت 59.08% من إجمالي معتمري الداخل لعام 2018.

وأوضحت نتائج النشرة أن المركبة الخاصة تُعتبر وسيلة النقل الأكثر شيوعاً للوصول إلى مكة المكرمة لمعتمري الداخل، وذلك بنسبة بلغت 67.99%، كذلك سجلت مدة الإقامة للمعتمرين لمدة أسبوعين أعلى مدة إقامة لمعتمري الخارج، وذلك بنسبة 48.01%.

وأشارت إلى ارتفاع نسبة الذكور منهم عن الإناث، حيث بلغت النسبة 64.62% و35.38% على التوالي، في حين تمثل الفئة العمرية 30 - 39 سنة أعلى عدد للمعتمرين من الداخل بنسبة بلغت 24.52% من إجمالي معتمري الداخل، وبالمثل سجلت الفئة العمرية ذاتها أعلى عدد للمعتمرين من الداخل بنسبة بلغت 25.09% لعام 2018.

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