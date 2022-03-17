بعد صدور قرار هيئة كبار العلماء.. وزير الشؤون الاسلامية يوجه ببدء وقف الصلاة بالمساجد

وجّه وزير الشؤون الإسلامية الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ أن يبدأ وقف الصلاة في المساجد فورًا، وعلى المؤذنين التزام الأذان.
جاء ذلك على ضوء قرار هيئة كبار العلماء ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.
وجّه وزير الشؤون الإسلامية الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ أن يبدأ وقف الصلاة في المساجد فورًا، وعلى المؤذنين التزام الأذان.
جاء ذلك على ضوء قرار هيئة كبار العلماء ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.
وجّه وزير الشؤون الإسلامية الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ أن يبدأ وقف الصلاة في المساجد فورًا، وعلى المؤذنين التزام الأذان.
جاء ذلك على ضوء قرار هيئة كبار العلماء ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.
وجّه وزير الشؤون الإسلامية الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ أن يبدأ وقف الصلاة في المساجد فورًا، وعلى المؤذنين التزام الأذان.
جاء ذلك على ضوء قرار هيئة كبار العلماء ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.