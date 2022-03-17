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بعد صدور قرار هيئة كبار العلماء.. وزير الشؤون الاسلامية يوجه ببدء وقف الصلاة بالمساجد

وجّه ‫وزير الشؤون الإسلامية الشيخ الدكتور ‫عبداللطيف آل الشيخ أن يبدأ وقف الصلاة في المساجد فورًا، وعلى المؤذنين التزام الأذان.

جاء ذلك على ضوء قرار هيئة كبار العلماء ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

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بعد صدور قرار هيئة كبار العلماء.. وزير الشؤون الاسلامية يوجه ببدء وقف الصلاة بالمساجد
سبق

وجّه ‫وزير الشؤون الإسلامية الشيخ الدكتور ‫عبداللطيف آل الشيخ أن يبدأ وقف الصلاة في المساجد فورًا، وعلى المؤذنين التزام الأذان.

جاء ذلك على ضوء قرار هيئة كبار العلماء ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

17 مارس 2020 - 22 رجب 1441
07:14 PM
اخر تعديل
17 مارس 2020 - 22 رجب 1441
08:10 PM

بعد صدور قرار هيئة كبار العلماء.. وزير الشؤون الاسلامية يوجه ببدء وقف الصلاة بالمساجد

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عبدالله البرقاوي - الرياض
5
12,663

وجّه ‫وزير الشؤون الإسلامية الشيخ الدكتور ‫عبداللطيف آل الشيخ أن يبدأ وقف الصلاة في المساجد فورًا، وعلى المؤذنين التزام الأذان.

جاء ذلك على ضوء قرار هيئة كبار العلماء ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

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