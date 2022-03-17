بعد صدور قرار هيئة كبار العلماء.. وزير الشؤون الاسلامية يوجه ببدء وقف الصلاة بالمساجد

وجّه ‫وزير الشؤون الإسلامية الشيخ الدكتور ‫عبداللطيف آل الشيخ أن يبدأ وقف الصلاة في المساجد فورًا، وعلى المؤذنين التزام الأذان.

جاء ذلك على ضوء قرار هيئة كبار العلماء ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.