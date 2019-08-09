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رغم ارتباط اسمه بـ"النصر".. الفرنسي "ريبيري" يقترب من نادي "ميتز"

كشفت تقارير صحفية فرنسية، عن أن اللاعب فرانك ريبيري 36 عامًا، نجم بايرن ميونيخ السابق قد عاد لصفوف نادي ميتز الصاعد حديثًا للدوري هناك.

وميتز هو النادي الذي صعد منه فرانك ريبيري للنجومية؛ إذ انتقل منه إلى أوليمبيك مارسيليا، ومنه إلى بايرن ميونيخ قبل أن يعود إليه مجددًا.

وكانت تقارير مختلفة محلية وعالمية قد ربطت اللاعب بالنصر؛ إذ تحدثت عن اتفاق المسؤولين مع وكيل اللاعب، وأن النادي السعودي قد أرسل بالفعل عرضًا رسميًّا للاعب.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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رغم ارتباط اسمه بـ"النصر".. الفرنسي "ريبيري" يقترب من نادي "ميتز"
سبق

كشفت تقارير صحفية فرنسية، عن أن اللاعب فرانك ريبيري 36 عامًا، نجم بايرن ميونيخ السابق قد عاد لصفوف نادي ميتز الصاعد حديثًا للدوري هناك.

وميتز هو النادي الذي صعد منه فرانك ريبيري للنجومية؛ إذ انتقل منه إلى أوليمبيك مارسيليا، ومنه إلى بايرن ميونيخ قبل أن يعود إليه مجددًا.

وكانت تقارير مختلفة محلية وعالمية قد ربطت اللاعب بالنصر؛ إذ تحدثت عن اتفاق المسؤولين مع وكيل اللاعب، وأن النادي السعودي قد أرسل بالفعل عرضًا رسميًّا للاعب.

09 أغسطس 2019 - 8 ذو الحجة 1440
04:58 PM

رغم ارتباط اسمه بـ"النصر".. الفرنسي "ريبيري" يقترب من نادي "ميتز"

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محمد السيّد - الرياض
8
3,248

كشفت تقارير صحفية فرنسية، عن أن اللاعب فرانك ريبيري 36 عامًا، نجم بايرن ميونيخ السابق قد عاد لصفوف نادي ميتز الصاعد حديثًا للدوري هناك.

وميتز هو النادي الذي صعد منه فرانك ريبيري للنجومية؛ إذ انتقل منه إلى أوليمبيك مارسيليا، ومنه إلى بايرن ميونيخ قبل أن يعود إليه مجددًا.

وكانت تقارير مختلفة محلية وعالمية قد ربطت اللاعب بالنصر؛ إذ تحدثت عن اتفاق المسؤولين مع وكيل اللاعب، وأن النادي السعودي قد أرسل بالفعل عرضًا رسميًّا للاعب.

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