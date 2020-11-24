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أفغانستان.. انفجاران يخلفان 14 قتيلاً و45 جريحاً وسط البلاد

المتفجرات أخفيت على جانب طريق في سوق رئيسي

قتل 14 شخصاً على الأقل وأصيب 45 آخرون، اليوم (الثلاثاء)، في انفجارين استهدفا إقليم باميان بوسط أفغانستان.

وبيّن قائد شرطة الإقليم زبرداست صفائي، أن المتفجرات كانت مخبأة على جانب طريق في سوق رئيسي في مدينة باميان.

وأضاف أن القتلى 12 مدنيًّا واثنان من رجال شرطة المرور، وفقاً لـ"رويترز".

من جهة أخرى تعهد المجتمع الدولي بتقديم المساعدة لأفغانستان في جنيف.

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أفغانستان.. انفجاران يخلفان 14 قتيلاً و45 جريحاً وسط البلاد
سبق

قتل 14 شخصاً على الأقل وأصيب 45 آخرون، اليوم (الثلاثاء)، في انفجارين استهدفا إقليم باميان بوسط أفغانستان.

وبيّن قائد شرطة الإقليم زبرداست صفائي، أن المتفجرات كانت مخبأة على جانب طريق في سوق رئيسي في مدينة باميان.

وأضاف أن القتلى 12 مدنيًّا واثنان من رجال شرطة المرور، وفقاً لـ"رويترز".

من جهة أخرى تعهد المجتمع الدولي بتقديم المساعدة لأفغانستان في جنيف.

24 نوفمبر 2020 - 9 ربيع الآخر 1442
06:42 PM

أفغانستان.. انفجاران يخلفان 14 قتيلاً و45 جريحاً وسط البلاد

المتفجرات أخفيت على جانب طريق في سوق رئيسي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قتل 14 شخصاً على الأقل وأصيب 45 آخرون، اليوم (الثلاثاء)، في انفجارين استهدفا إقليم باميان بوسط أفغانستان.

وبيّن قائد شرطة الإقليم زبرداست صفائي، أن المتفجرات كانت مخبأة على جانب طريق في سوق رئيسي في مدينة باميان.

وأضاف أن القتلى 12 مدنيًّا واثنان من رجال شرطة المرور، وفقاً لـ"رويترز".

من جهة أخرى تعهد المجتمع الدولي بتقديم المساعدة لأفغانستان في جنيف.

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