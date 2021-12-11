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متلازمة تُوقف "طبيب الفقراء" عن العمليات.. إشادة و"علّاقة الملابس" شاهدة!

وصف الإصابة وقال: أنا حالياً تحت الإقامة الجبرية.. "مجبر أخاك لا بطل"

قرر الفريق الطبي المشرف على حالة البروفيسور خالد العتيبي؛ إيقافه عن إجراء أي عملية ووضعه تحت الإقامة الجبرية على حد تعبيره؛ وذلك بعد أن تعرّض للإصابة بمتلازمة الاستخدام المفرط لمفاصل اليد، الكتف والركبة "‏Overuse syndrome".

وقال البروفيسور، عبر حسابه الشخصي: "أنا حالياً تحت الإقامة الجبرية حتى إشعار آخر، ومجبر أخاك لا بطل، وقرر الطاقم الطبي إيقافي عن إجراء العمليات والوقوف لفترات طويلة ‏بسبب متلازمة‏ الاستخدام المفرط لمفاصل اليد، والكتف والركبة".

‏وأضاف: "خلال الأيام القادمة -إن شاء الله- أخضع لعملية استبدال مفصل الركبة وعلاج طبيعي لمفاصل الكف".

بدورهم، أشاد مغرّدون بدور البروفيسور في خدمة المرضى الفقراء حتى أطلق عليه "طبيب الفقراء" واشتهر بإحدى عملياته التي استخدم فيها علّاقة ملابس لإجراء احدى العمليات في دولة إفريقية عندما نقصت عليه إحدى معدات جراحة المنظار.

وكان البروفيسور قد كشف لـ"سبق"، عن تفاصيل عملية علّاقة الملابس عبر تقرير بعنوان "بعلّاقة ملابس.. بروفيسور سعودي في المسالك البولية والمناظير يُجري عملية جراحية".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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متلازمة تُوقف "طبيب الفقراء" عن العمليات.. إشادة و"علّاقة الملابس" شاهدة!
سبق

قرر الفريق الطبي المشرف على حالة البروفيسور خالد العتيبي؛ إيقافه عن إجراء أي عملية ووضعه تحت الإقامة الجبرية على حد تعبيره؛ وذلك بعد أن تعرّض للإصابة بمتلازمة الاستخدام المفرط لمفاصل اليد، الكتف والركبة "‏Overuse syndrome".

وقال البروفيسور، عبر حسابه الشخصي: "أنا حالياً تحت الإقامة الجبرية حتى إشعار آخر، ومجبر أخاك لا بطل، وقرر الطاقم الطبي إيقافي عن إجراء العمليات والوقوف لفترات طويلة ‏بسبب متلازمة‏ الاستخدام المفرط لمفاصل اليد، والكتف والركبة".

‏وأضاف: "خلال الأيام القادمة -إن شاء الله- أخضع لعملية استبدال مفصل الركبة وعلاج طبيعي لمفاصل الكف".

بدورهم، أشاد مغرّدون بدور البروفيسور في خدمة المرضى الفقراء حتى أطلق عليه "طبيب الفقراء" واشتهر بإحدى عملياته التي استخدم فيها علّاقة ملابس لإجراء احدى العمليات في دولة إفريقية عندما نقصت عليه إحدى معدات جراحة المنظار.

وكان البروفيسور قد كشف لـ"سبق"، عن تفاصيل عملية علّاقة الملابس عبر تقرير بعنوان "بعلّاقة ملابس.. بروفيسور سعودي في المسالك البولية والمناظير يُجري عملية جراحية".

11 ديسمبر 2021 - 7 جمادى الأول 1443
12:44 PM

متلازمة تُوقف "طبيب الفقراء" عن العمليات.. إشادة و"علّاقة الملابس" شاهدة!

وصف الإصابة وقال: أنا حالياً تحت الإقامة الجبرية.. "مجبر أخاك لا بطل"

A A A
أحمد العبدالله - مكة المكرمة
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4,331

قرر الفريق الطبي المشرف على حالة البروفيسور خالد العتيبي؛ إيقافه عن إجراء أي عملية ووضعه تحت الإقامة الجبرية على حد تعبيره؛ وذلك بعد أن تعرّض للإصابة بمتلازمة الاستخدام المفرط لمفاصل اليد، الكتف والركبة "‏Overuse syndrome".

وقال البروفيسور، عبر حسابه الشخصي: "أنا حالياً تحت الإقامة الجبرية حتى إشعار آخر، ومجبر أخاك لا بطل، وقرر الطاقم الطبي إيقافي عن إجراء العمليات والوقوف لفترات طويلة ‏بسبب متلازمة‏ الاستخدام المفرط لمفاصل اليد، والكتف والركبة".

‏وأضاف: "خلال الأيام القادمة -إن شاء الله- أخضع لعملية استبدال مفصل الركبة وعلاج طبيعي لمفاصل الكف".

بدورهم، أشاد مغرّدون بدور البروفيسور في خدمة المرضى الفقراء حتى أطلق عليه "طبيب الفقراء" واشتهر بإحدى عملياته التي استخدم فيها علّاقة ملابس لإجراء احدى العمليات في دولة إفريقية عندما نقصت عليه إحدى معدات جراحة المنظار.

وكان البروفيسور قد كشف لـ"سبق"، عن تفاصيل عملية علّاقة الملابس عبر تقرير بعنوان "بعلّاقة ملابس.. بروفيسور سعودي في المسالك البولية والمناظير يُجري عملية جراحية".

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