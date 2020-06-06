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"الصحة" تعلن تسجيل 3121 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 98869

قطر تسجل 1700 إصابة جديدة بكورونا

حالتا وفاة ترفعان الإجمالي إلى 51 شخصًا

أعلنت وزارة الصحة القطرية تسجيل حالتي وفاة و1700 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.


وأشارت الوزارة إلى ارتفاع العدد الإجمالي للوفيات جراء الفيروس إلى 51 حالة.

وكانت الوزارة قد أعلنت، أمس الجمعة، تسجيل 1754 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 65 ألفا و495 حالة.

ووصل العدد الإجمالي للمصابين حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، أمس الجمعة، إلى أكثر من 6.416 مليون حالة إصابة.

فيروس كورونا الجديد

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قطر تسجل 1700 إصابة جديدة بكورونا
سبق

أعلنت وزارة الصحة القطرية تسجيل حالتي وفاة و1700 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.


وأشارت الوزارة إلى ارتفاع العدد الإجمالي للوفيات جراء الفيروس إلى 51 حالة.

وكانت الوزارة قد أعلنت، أمس الجمعة، تسجيل 1754 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 65 ألفا و495 حالة.

ووصل العدد الإجمالي للمصابين حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، أمس الجمعة، إلى أكثر من 6.416 مليون حالة إصابة.

06 يونيو 2020 - 14 شوّال 1441
03:28 PM

قطر تسجل 1700 إصابة جديدة بكورونا

حالتا وفاة ترفعان الإجمالي إلى 51 شخصًا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة القطرية تسجيل حالتي وفاة و1700 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.


وأشارت الوزارة إلى ارتفاع العدد الإجمالي للوفيات جراء الفيروس إلى 51 حالة.

وكانت الوزارة قد أعلنت، أمس الجمعة، تسجيل 1754 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 65 ألفا و495 حالة.

ووصل العدد الإجمالي للمصابين حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، أمس الجمعة، إلى أكثر من 6.416 مليون حالة إصابة.

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