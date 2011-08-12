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بثلاثية في شباك الوحدة.. النصر يعبر إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا

تأهل فريق النصر الأول لكرة القدم إلى الدور ربع النهائي من بطولة آسيا للأندية الأبطال بعد تغلبه على نظيره الوحدة الإماراتي بنتيجة ٣-٢ في اللقاء الذي جمع الفريقين على أرض ملعب آل نهيان بالإمارات، بعد أن تعادلا في الرياض خلال لقاء الذهاب بنتيجة هدف لكل منهما.

افتتح محمد المنهالي أهداف اللقاء لصالح فريقه الوحدة الإماراتي في الدقيقة الـ28.

وأدرك عبدالرزاق حمدالله هدف التعادل للنصر عند الدقيقة الـ41 من زمن الشوط الأول.

وقبل نهاية الشوط الأول تمكن جوليانو من إضافة الهدف الثاني لصالح فريقه النصر.

كما تمكن جوليانو أيضًا من إضافة الهدف الثالث للنصر عند الدقيقة الـ62 من زمن الشوط الثاني.

وفي الدقيقة الـ79 قلص سيستيان النتيجة لصالح فريقه الوحدة الإماراتي مضيفًا الهدف الثاني للوحدة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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بثلاثية في شباك الوحدة.. النصر يعبر إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا
سبق

تأهل فريق النصر الأول لكرة القدم إلى الدور ربع النهائي من بطولة آسيا للأندية الأبطال بعد تغلبه على نظيره الوحدة الإماراتي بنتيجة ٣-٢ في اللقاء الذي جمع الفريقين على أرض ملعب آل نهيان بالإمارات، بعد أن تعادلا في الرياض خلال لقاء الذهاب بنتيجة هدف لكل منهما.

افتتح محمد المنهالي أهداف اللقاء لصالح فريقه الوحدة الإماراتي في الدقيقة الـ28.

وأدرك عبدالرزاق حمدالله هدف التعادل للنصر عند الدقيقة الـ41 من زمن الشوط الأول.

وقبل نهاية الشوط الأول تمكن جوليانو من إضافة الهدف الثاني لصالح فريقه النصر.

كما تمكن جوليانو أيضًا من إضافة الهدف الثالث للنصر عند الدقيقة الـ62 من زمن الشوط الثاني.

وفي الدقيقة الـ79 قلص سيستيان النتيجة لصالح فريقه الوحدة الإماراتي مضيفًا الهدف الثاني للوحدة.

12 أغسطس 2019 - 11 ذو الحجة 1440
08:57 PM

بثلاثية في شباك الوحدة.. النصر يعبر إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا

A A A
عبدالعزيز السلمي - جدة
20
4,638

تأهل فريق النصر الأول لكرة القدم إلى الدور ربع النهائي من بطولة آسيا للأندية الأبطال بعد تغلبه على نظيره الوحدة الإماراتي بنتيجة ٣-٢ في اللقاء الذي جمع الفريقين على أرض ملعب آل نهيان بالإمارات، بعد أن تعادلا في الرياض خلال لقاء الذهاب بنتيجة هدف لكل منهما.

افتتح محمد المنهالي أهداف اللقاء لصالح فريقه الوحدة الإماراتي في الدقيقة الـ28.

وأدرك عبدالرزاق حمدالله هدف التعادل للنصر عند الدقيقة الـ41 من زمن الشوط الأول.

وقبل نهاية الشوط الأول تمكن جوليانو من إضافة الهدف الثاني لصالح فريقه النصر.

كما تمكن جوليانو أيضًا من إضافة الهدف الثالث للنصر عند الدقيقة الـ62 من زمن الشوط الثاني.

وفي الدقيقة الـ79 قلص سيستيان النتيجة لصالح فريقه الوحدة الإماراتي مضيفًا الهدف الثاني للوحدة.

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