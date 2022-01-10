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مشعوذٌ كاميروني يُهدد "صلاح" و"ماني": جواربكم عندي وأذيال الفئران جاهزة

حذّر ثنائي ليفربول ونجم الجزائر من تسجيل الأهداف في شباك منتخب بلاده

تستمر لعبة كرة القدم في إبهار جمهورها بكل السبل؛ حيث لم يعد يقتصر الأمر على متابعة نجومها وإنجازاتهم على أرض الملعب؛ بل لطالما أدهشتنا طرق تفاعل المعجبين في كثير من الأحيان، لتأخذنا أيضًا بغرابتها تنبؤات وحكايات المشعوذين في أحيان أخرى.

ويخرج علينا، اليوم، مشعوذ كاميروني الأصل، ليقول كلمته التي وجهها لنجوم الدوري الإنجليزي، والتي يبدو أنها حاسمة وجازمة بحسب تصريحاته؛ حيث حَذَّر المشعوذ الكاميروني "نوانكي بوجومبورا"، منتخبَ مصر ونجم ليفربول محمد صلاح، في حال تسجيل أي هدف في مرمى منتخب الكاميرون إذا تَواجه الفريقان؛ وفق ما نقلته "سبوتنيك".

وجاءت تهديدات "بوجومبورا" عقب فوز منتخب الكاميرون على بوركينا فاسو بنتيجة 2/1 في اللقاء الافتتاحي بكأس أمم إفريقيا.

وقال المشعوذ: "لن أرحم أحدًا يقف في طريق الكاميرون للظفر بالكأس الإفريقية"؛ مشيرًا إلى أن منتخبه هو من سيتوج بالكأس.

ومن باب التأكيد، وجّه "بوجومبورا" نصيحة شديدة اللهجة لنجوم الفِرَق الإنجليزية: "أنصح محمد صلاح، ومحرز، وماني، بعدم تسجيل الأهداف في شباك منتخب الكاميرون في حال اللعب ضده؛ لأنني أحتفظ بصور شخصية لهم، إضافة إلى جواربهم الرياضية، وسيكون العقاب كبيرًا".

وأضاف: "أنا متمكن من تسخير طاقة شر قوية، وممارسة طقوس الفودو، وأستعمل أذيال الفئران، ومخ الضباع، ومؤخرات القنافد، وحليب البعوض، في تحضير خلطاتي السحرية العجيبة".

وتَوَعد المشعوذ بالموت كل اللاعبين المذكورين ومنتخب مصر بالتحديد، في حال الوقوف في طريق منتخب الكاميرون نحو الفوز: "أحذر منتخب مصر بالتحديد من الوقوف في طريقنا".

وكانت هذه التصريحات قد جاءت بُعَيْد انطلاق مباريات دور المجموعات من بطولة الأمم الإفريقية 2021، مساء أمس الأحد، والتي تقام فعالياتها في دولة الكاميرون؛ حيث كانت البداية مع فوز المنتخب الكاميروني على منتخب بوركينا فاسو، بنتيجة هدفين لهدف، في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات بالبطولة الإفريقية.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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مشعوذٌ كاميروني يُهدد "صلاح" و"ماني": جواربكم عندي وأذيال الفئران جاهزة
سبق

تستمر لعبة كرة القدم في إبهار جمهورها بكل السبل؛ حيث لم يعد يقتصر الأمر على متابعة نجومها وإنجازاتهم على أرض الملعب؛ بل لطالما أدهشتنا طرق تفاعل المعجبين في كثير من الأحيان، لتأخذنا أيضًا بغرابتها تنبؤات وحكايات المشعوذين في أحيان أخرى.

ويخرج علينا، اليوم، مشعوذ كاميروني الأصل، ليقول كلمته التي وجهها لنجوم الدوري الإنجليزي، والتي يبدو أنها حاسمة وجازمة بحسب تصريحاته؛ حيث حَذَّر المشعوذ الكاميروني "نوانكي بوجومبورا"، منتخبَ مصر ونجم ليفربول محمد صلاح، في حال تسجيل أي هدف في مرمى منتخب الكاميرون إذا تَواجه الفريقان؛ وفق ما نقلته "سبوتنيك".

وجاءت تهديدات "بوجومبورا" عقب فوز منتخب الكاميرون على بوركينا فاسو بنتيجة 2/1 في اللقاء الافتتاحي بكأس أمم إفريقيا.

وقال المشعوذ: "لن أرحم أحدًا يقف في طريق الكاميرون للظفر بالكأس الإفريقية"؛ مشيرًا إلى أن منتخبه هو من سيتوج بالكأس.

ومن باب التأكيد، وجّه "بوجومبورا" نصيحة شديدة اللهجة لنجوم الفِرَق الإنجليزية: "أنصح محمد صلاح، ومحرز، وماني، بعدم تسجيل الأهداف في شباك منتخب الكاميرون في حال اللعب ضده؛ لأنني أحتفظ بصور شخصية لهم، إضافة إلى جواربهم الرياضية، وسيكون العقاب كبيرًا".

وأضاف: "أنا متمكن من تسخير طاقة شر قوية، وممارسة طقوس الفودو، وأستعمل أذيال الفئران، ومخ الضباع، ومؤخرات القنافد، وحليب البعوض، في تحضير خلطاتي السحرية العجيبة".

وتَوَعد المشعوذ بالموت كل اللاعبين المذكورين ومنتخب مصر بالتحديد، في حال الوقوف في طريق منتخب الكاميرون نحو الفوز: "أحذر منتخب مصر بالتحديد من الوقوف في طريقنا".

وكانت هذه التصريحات قد جاءت بُعَيْد انطلاق مباريات دور المجموعات من بطولة الأمم الإفريقية 2021، مساء أمس الأحد، والتي تقام فعالياتها في دولة الكاميرون؛ حيث كانت البداية مع فوز المنتخب الكاميروني على منتخب بوركينا فاسو، بنتيجة هدفين لهدف، في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات بالبطولة الإفريقية.

10 يناير 2022 - 7 جمادى الآخر 1443
01:41 PM

مشعوذٌ كاميروني يُهدد "صلاح" و"ماني": جواربكم عندي وأذيال الفئران جاهزة

حذّر ثنائي ليفربول ونجم الجزائر من تسجيل الأهداف في شباك منتخب بلاده

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تستمر لعبة كرة القدم في إبهار جمهورها بكل السبل؛ حيث لم يعد يقتصر الأمر على متابعة نجومها وإنجازاتهم على أرض الملعب؛ بل لطالما أدهشتنا طرق تفاعل المعجبين في كثير من الأحيان، لتأخذنا أيضًا بغرابتها تنبؤات وحكايات المشعوذين في أحيان أخرى.

ويخرج علينا، اليوم، مشعوذ كاميروني الأصل، ليقول كلمته التي وجهها لنجوم الدوري الإنجليزي، والتي يبدو أنها حاسمة وجازمة بحسب تصريحاته؛ حيث حَذَّر المشعوذ الكاميروني "نوانكي بوجومبورا"، منتخبَ مصر ونجم ليفربول محمد صلاح، في حال تسجيل أي هدف في مرمى منتخب الكاميرون إذا تَواجه الفريقان؛ وفق ما نقلته "سبوتنيك".

وجاءت تهديدات "بوجومبورا" عقب فوز منتخب الكاميرون على بوركينا فاسو بنتيجة 2/1 في اللقاء الافتتاحي بكأس أمم إفريقيا.

وقال المشعوذ: "لن أرحم أحدًا يقف في طريق الكاميرون للظفر بالكأس الإفريقية"؛ مشيرًا إلى أن منتخبه هو من سيتوج بالكأس.

ومن باب التأكيد، وجّه "بوجومبورا" نصيحة شديدة اللهجة لنجوم الفِرَق الإنجليزية: "أنصح محمد صلاح، ومحرز، وماني، بعدم تسجيل الأهداف في شباك منتخب الكاميرون في حال اللعب ضده؛ لأنني أحتفظ بصور شخصية لهم، إضافة إلى جواربهم الرياضية، وسيكون العقاب كبيرًا".

وأضاف: "أنا متمكن من تسخير طاقة شر قوية، وممارسة طقوس الفودو، وأستعمل أذيال الفئران، ومخ الضباع، ومؤخرات القنافد، وحليب البعوض، في تحضير خلطاتي السحرية العجيبة".

وتَوَعد المشعوذ بالموت كل اللاعبين المذكورين ومنتخب مصر بالتحديد، في حال الوقوف في طريق منتخب الكاميرون نحو الفوز: "أحذر منتخب مصر بالتحديد من الوقوف في طريقنا".

وكانت هذه التصريحات قد جاءت بُعَيْد انطلاق مباريات دور المجموعات من بطولة الأمم الإفريقية 2021، مساء أمس الأحد، والتي تقام فعالياتها في دولة الكاميرون؛ حيث كانت البداية مع فوز المنتخب الكاميروني على منتخب بوركينا فاسو، بنتيجة هدفين لهدف، في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات بالبطولة الإفريقية.

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