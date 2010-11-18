"طقس العرب": هذه أسباب التطرف الجوي هذا الموسم على الجزيرة العربية وبلاد الشام

قال: حدثت في السابق وستحدث في المستقبل بلا توقف.. أنهت حضارات وأزهرت غيرها

تميز موسم هذا العام على الجزيرة العربية ومنطقة الشام، بتطرفه الكبير في شدة السحب الرعدية الماطرة والسيول التي حدثت بالفعل في مختلف المناطق؛ مُخلّفة خسائر في الأرواح والممتلكات، كما انتشرت السيول على مساحة جغرافية واسعة شملت غالبية المشرق العربي.

ويسلط هذا التقرير -الذي بثه "طقس العرب"- الضوء على أهم الأسباب وراء ذلك التطرف في أجواء هذا الموسم؛ مقارنة بالأعوام القليلة الماضية.

أنماط الغلاف الجوي:

يتبع الغلاف الجوي والمحيطات على حد سواء، دورات طبيعية تمتد بين 5 إلى 30 عاماً، يعمل على فرز أنماط جوية محددة في النصف الشمالي من العالم، وفي هذا العام؛ يلاحظ تطور ظاهرة النينو؛ وتعني ارتفاعاً في حرارة سطح المياه الاستوائية في المحيط الهادي، وتؤثر في بعض السنوات على حرارة سطح المياه في المحيط الهندي، إضافة إلى تكدس المياه الباردة شمال المحيط الأطلسي والغطاء الجليدي في سيبيريا؛ وهذا يعني تولد أنماط جوية مناسبة "أكثر من المعتاد"؛ لاقتراب الكتل الهوائية الباردة من الشمال نحو بلاد الشام والجزيرة العربية، وتفاعلها مع اندفاع تيارات رطبة من مناطق مدارية نحو الجزيرة العربية وأجزاء من بلاد الشام؛ مما يعني تواتراً في فرص الأمطار، وترتبط تلك الظواهر (إحصائياً) بمواسم مطيرة في بلاد الشام والجزيرة العربية بنسبة ارتباط بين "60- 70"%.

الاحتباس الحراري:

لعب الإنسان، منذ بدء الثورة الصناعية منذ عام 1840 وحتى يومنا هذا، دوراً في زيادة انبعاث غازات دفيئة تخترن الحرارة داخلها وتعيد إشعاعه مرة أخرى نحو الأرض، وهو ما أدى إلى ارتفاع حرارة الأرض بين 1- 2 درجة مئوية؛ ويعني ذلك أنه لدى الأرض 3 طرق طبيعية لإفراغ المخزون الحراري منها؛ وهي: الجبهات الهوائية والتيارات المائية داخل المحيطات والأعاصير؛ وذلك لإعادة التوازن الحراري؛ لأن غياب تلك المصادر يؤدي إلى زيادة سخونة المناطق الاستوائية بالتزامن مع زيادة برودة المناطق القطبية.. إلى الأبد!

وبالرجوع إلى ظاهرة الاحتباس الحراري؛ فإن الطاقة الحرارة الفائضة أو الزائدة؛ تعني زيادة في شدة تصريف تلك الطاقة في نفس الوقت؛ أي أن الأرض تحاول التخلص من الطاقة الحرارة الإضافية عن طريق زيادة في عنف وعدد السحب الرعدية التي تتطور إلى الأعاصير في المناطق الاستوائية، جنباً إلى جنب مع المنخفضات الجوية وخاصة التي تتشكل في العروض الوسطى والعليا، ويضاف لها السحب الرعدية المرافقة لتأثير حالات عدم الاستقرار والمنخفضات الجوية التي تحدث في مناطقنا "بلاد الشام والجزيرة العربية".

ويوضح طقس العرب، أنه على الرغم من تواجد ظاهرة الاحتباس الحرارية منذ سنين عديدة؛ فإن الظواهر الجوية التي تتحكم بها الطبيعة بحرارة سطح المحيطات وتوزيع الكتل الهوائية حولنا؛ هي ما أدت إلى استفادة بلاد الشام والجزيرة العربية في الأصل من السحب الرعدية الماطرة بشكل أكثر من المعتاد؛ نسبة للسنوات الأخيرة؛ فيما أثر الاحتباس على زيادة ورفع مقدار تطرف الأحوال الجوية.

وعلى العكس في السنوات القليلة الماضية؛ فقد استفادت مناطق الضد بذات ظروف التطرف الجوي (سيول وفيضانات)؛ وهو ما يؤكد أن دور ظاهرة الاحتباس الحراري محصور فقط في رفع شدة الحالات الجوية.

جدير بالذكر أن لظاهرة الاحتباس الحراري أدواراً أخرى تتمثل في زيادة تطرف الجفاف وموجات الحر.

وبالرجوع إلى البيانات الأرشيفية؛ نجد أن الظواهر الجوية التي نعيشها مؤخراً ليست تاريخية ولا غير مسبوقة؛ بل على العكس، حدثت في السابق وستحدث مراراً وتكراراً في المستقبل بلا توقف؛ وهو ما يعني ضرورة عدم الاستهانة بالطقس وقوة الطبيعة وخطرها على حياة البشرية، والتي تحكمت على مدار 2000 سنة ماضية في ازدهار وموت حضارات العالم.