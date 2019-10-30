أمير الرياض يستقبل الفائز بالمسابقة الدولية لأجود عسل في العالم

نظمها مؤتمر "ابيمونديا" لأكبر تجمع للنحالين بمشاركة 180 دولة

استقبل أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، في مكتبه بقصر الحكم، اليوم؛ فايز بن محمد القثامي، الحائز على الميدالية الذهبية بالمسابقة الدولية لأجود عسل في العالم.



ونظّم مؤتمر "ابيمونديا" لأكبر تجمع للنحالين في العالم، في كندا، بمشاركة 180 دول وأكثر من ألف متنافس.



وأعرب الأمير فيصل بن بندر، عن تهنئته الخالصة بهذا الإنجاز، متمنيًا لـ"القثامي" دوام التوفيق والنجاح.



وقدّم "القثامي" شكره وامتنانه لأمير منطقة الرياض، على الدعم والتشجيع المتواصل لأبناء الوطن.