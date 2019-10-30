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أمير الرياض يستقبل الفائز بالمسابقة الدولية لأجود عسل في العالم

نظمها مؤتمر "ابيمونديا" لأكبر تجمع للنحالين بمشاركة 180 دولة

استقبل أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، في مكتبه بقصر الحكم، اليوم؛ فايز بن محمد القثامي، الحائز على الميدالية الذهبية بالمسابقة الدولية لأجود عسل في العالم.

ونظّم مؤتمر "ابيمونديا" لأكبر تجمع للنحالين في العالم، في كندا، بمشاركة 180 دول وأكثر من ألف متنافس.

وأعرب الأمير فيصل بن بندر، عن تهنئته الخالصة بهذا الإنجاز، متمنيًا لـ"القثامي" دوام التوفيق والنجاح.

وقدّم "القثامي" شكره وامتنانه لأمير منطقة الرياض، على الدعم والتشجيع المتواصل لأبناء الوطن.

أمير الرياض الميدالية الذهبية بالمسابقة الدولية لأجود عسل في العالم

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمير الرياض يستقبل الفائز بالمسابقة الدولية لأجود عسل في العالم
سبق

استقبل أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، في مكتبه بقصر الحكم، اليوم؛ فايز بن محمد القثامي، الحائز على الميدالية الذهبية بالمسابقة الدولية لأجود عسل في العالم.

ونظّم مؤتمر "ابيمونديا" لأكبر تجمع للنحالين في العالم، في كندا، بمشاركة 180 دول وأكثر من ألف متنافس.

وأعرب الأمير فيصل بن بندر، عن تهنئته الخالصة بهذا الإنجاز، متمنيًا لـ"القثامي" دوام التوفيق والنجاح.

وقدّم "القثامي" شكره وامتنانه لأمير منطقة الرياض، على الدعم والتشجيع المتواصل لأبناء الوطن.

30 أكتوبر 2019 - 2 ربيع الأول 1441
05:13 PM

أمير الرياض يستقبل الفائز بالمسابقة الدولية لأجود عسل في العالم

نظمها مؤتمر "ابيمونديا" لأكبر تجمع للنحالين بمشاركة 180 دولة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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استقبل أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، في مكتبه بقصر الحكم، اليوم؛ فايز بن محمد القثامي، الحائز على الميدالية الذهبية بالمسابقة الدولية لأجود عسل في العالم.

ونظّم مؤتمر "ابيمونديا" لأكبر تجمع للنحالين في العالم، في كندا، بمشاركة 180 دول وأكثر من ألف متنافس.

وأعرب الأمير فيصل بن بندر، عن تهنئته الخالصة بهذا الإنجاز، متمنيًا لـ"القثامي" دوام التوفيق والنجاح.

وقدّم "القثامي" شكره وامتنانه لأمير منطقة الرياض، على الدعم والتشجيع المتواصل لأبناء الوطن.

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