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شاهد.. مدارس تعليم القصيم تستقبل الطلاب والطالبات والاحترازات حاضرة

الوزارة أكدت استمرار اقتصار الحضور على مستكملي التحصين بجرعتين

بدأت مدارس تعليم القصيم صباح اليوم، استقبال الطلاب والطالبات بتطبيق الاحترازات، والضوابط الصحية، وأكدت إدارة التعليم عبر حسابها في تويتر، اكتمال المقررات والتجهيزات المدرسية.

واستقبلت مدارس #تعليم_القصيم (مكتب التعليم في #قصيباء وشمال بريدة وشرق بريدة وفي #رياض_الخبراء و#الفوارة و#عقلة_الصقور) الطلاب والطالبات بتطبيق الاحترازات، والضوابط الصحية، واكتمال المقررات والتجهيزات المدرسية #لعودة_حضورية_آمنة.

وكانت وزارة التعليم قد تفاعلت مع بداية الساعات الأولى لانطلاق العام الدراسي الجديد مغردة عبر حسابها في تويتر بمجموعة من الصور، وعلقت عليها بقولها "اشتقنا لكم.. معًا نبدأ بكم".

كما قررت الوزارة تأجيل احتساب الغياب في الأسبوعين الأولين لطلبة الجامعات والتدريب التقني والمهني غير مكتملي التحصين بجرعتين، وكذلك تأجيل احتساب الغياب في الأسبوعين الأولين لطلبة التعليم العام ممن أكمل (12) سنة ميلادية فأكثر غير مكتملي التحصين بجرعتين؛ وذلك رغبة في تمكينهم من أخذ كامل الجرعات، مع التأكيد على استمرار اقتصار الحضور للمنشآت التعليمية على مستكملي التحصين بجرعتين.

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شاهد.. مدارس تعليم القصيم تستقبل الطلاب والطالبات والاحترازات حاضرة
سبق

بدأت مدارس تعليم القصيم صباح اليوم، استقبال الطلاب والطالبات بتطبيق الاحترازات، والضوابط الصحية، وأكدت إدارة التعليم عبر حسابها في تويتر، اكتمال المقررات والتجهيزات المدرسية.

واستقبلت مدارس #تعليم_القصيم (مكتب التعليم في #قصيباء وشمال بريدة وشرق بريدة وفي #رياض_الخبراء و#الفوارة و#عقلة_الصقور) الطلاب والطالبات بتطبيق الاحترازات، والضوابط الصحية، واكتمال المقررات والتجهيزات المدرسية #لعودة_حضورية_آمنة.

وكانت وزارة التعليم قد تفاعلت مع بداية الساعات الأولى لانطلاق العام الدراسي الجديد مغردة عبر حسابها في تويتر بمجموعة من الصور، وعلقت عليها بقولها "اشتقنا لكم.. معًا نبدأ بكم".

كما قررت الوزارة تأجيل احتساب الغياب في الأسبوعين الأولين لطلبة الجامعات والتدريب التقني والمهني غير مكتملي التحصين بجرعتين، وكذلك تأجيل احتساب الغياب في الأسبوعين الأولين لطلبة التعليم العام ممن أكمل (12) سنة ميلادية فأكثر غير مكتملي التحصين بجرعتين؛ وذلك رغبة في تمكينهم من أخذ كامل الجرعات، مع التأكيد على استمرار اقتصار الحضور للمنشآت التعليمية على مستكملي التحصين بجرعتين.

29 أغسطس 2021 - 21 محرّم 1443
10:24 AM

شاهد.. مدارس تعليم القصيم تستقبل الطلاب والطالبات والاحترازات حاضرة

الوزارة أكدت استمرار اقتصار الحضور على مستكملي التحصين بجرعتين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بدأت مدارس تعليم القصيم صباح اليوم، استقبال الطلاب والطالبات بتطبيق الاحترازات، والضوابط الصحية، وأكدت إدارة التعليم عبر حسابها في تويتر، اكتمال المقررات والتجهيزات المدرسية.

واستقبلت مدارس #تعليم_القصيم (مكتب التعليم في #قصيباء وشمال بريدة وشرق بريدة وفي #رياض_الخبراء و#الفوارة و#عقلة_الصقور) الطلاب والطالبات بتطبيق الاحترازات، والضوابط الصحية، واكتمال المقررات والتجهيزات المدرسية #لعودة_حضورية_آمنة.

وكانت وزارة التعليم قد تفاعلت مع بداية الساعات الأولى لانطلاق العام الدراسي الجديد مغردة عبر حسابها في تويتر بمجموعة من الصور، وعلقت عليها بقولها "اشتقنا لكم.. معًا نبدأ بكم".

كما قررت الوزارة تأجيل احتساب الغياب في الأسبوعين الأولين لطلبة الجامعات والتدريب التقني والمهني غير مكتملي التحصين بجرعتين، وكذلك تأجيل احتساب الغياب في الأسبوعين الأولين لطلبة التعليم العام ممن أكمل (12) سنة ميلادية فأكثر غير مكتملي التحصين بجرعتين؛ وذلك رغبة في تمكينهم من أخذ كامل الجرعات، مع التأكيد على استمرار اقتصار الحضور للمنشآت التعليمية على مستكملي التحصين بجرعتين.

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