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شاهد.. متسلقة جبال سعودية تُفضِّل التخييم على السكن بالفنادق لتكتشف سحر بلادها

نصحت السيّاح بزيارة المنطقة الجنوبية مثل وادي لجب بجازان وشاطئ شرما بتبوك

تُفضِّل متسلقة جبال سعودية شابة التخييم على السكن في الفنادق؛ لتكتشف سحر بلادها، وجمال طبيعتها؛ إذ استهوت منذ صغرها خوض مغامرات المشي وتسلق الجبال.

وتفصيلاً، نفت المغامرة الشابة روناء بابنجي في حديثها لبرنامج "صباح العربية" خوفها من مخاطر السقوط والإصابات وهي تمارس هوايتها؛ وذلك لالتزامها بكامل إجراءات السلامة، مؤكدة أن الوضع آمن لمن يرغب في تسلق الجبال والتخييم شريطة اختيار المكان المناسب.

ولفتت إلى أن ممارسة تسلق الجبال تحتاج إلى التدريب والمهارة والخبرة، ومعرفة أساسيات التسلق. مشيرة إلى أن بدايتها كانت بممارسة رياضة "الهايكنج" في جبال العاصمة الرياض، ثم تنقلت بين مدن السعودية (ينبع وأملج وتبوك)؛ لتُسحَر بجمال الطبيعية المتنوعة والخلابة.

وتنصح "بابنجي" السياح بزيارة المنطقة الجنوبية، مثل وادي لجب بجازان وتنومة، وكذلك شاطئ شرما بتبوك.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. متسلقة جبال سعودية تُفضِّل التخييم على السكن بالفنادق لتكتشف سحر بلادها
سبق

تُفضِّل متسلقة جبال سعودية شابة التخييم على السكن في الفنادق؛ لتكتشف سحر بلادها، وجمال طبيعتها؛ إذ استهوت منذ صغرها خوض مغامرات المشي وتسلق الجبال.

وتفصيلاً، نفت المغامرة الشابة روناء بابنجي في حديثها لبرنامج "صباح العربية" خوفها من مخاطر السقوط والإصابات وهي تمارس هوايتها؛ وذلك لالتزامها بكامل إجراءات السلامة، مؤكدة أن الوضع آمن لمن يرغب في تسلق الجبال والتخييم شريطة اختيار المكان المناسب.

ولفتت إلى أن ممارسة تسلق الجبال تحتاج إلى التدريب والمهارة والخبرة، ومعرفة أساسيات التسلق. مشيرة إلى أن بدايتها كانت بممارسة رياضة "الهايكنج" في جبال العاصمة الرياض، ثم تنقلت بين مدن السعودية (ينبع وأملج وتبوك)؛ لتُسحَر بجمال الطبيعية المتنوعة والخلابة.

وتنصح "بابنجي" السياح بزيارة المنطقة الجنوبية، مثل وادي لجب بجازان وتنومة، وكذلك شاطئ شرما بتبوك.

27 يوليو 2020 - 6 ذو الحجة 1441
01:16 AM

شاهد.. متسلقة جبال سعودية تُفضِّل التخييم على السكن بالفنادق لتكتشف سحر بلادها

نصحت السيّاح بزيارة المنطقة الجنوبية مثل وادي لجب بجازان وشاطئ شرما بتبوك

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
24
7,023

تُفضِّل متسلقة جبال سعودية شابة التخييم على السكن في الفنادق؛ لتكتشف سحر بلادها، وجمال طبيعتها؛ إذ استهوت منذ صغرها خوض مغامرات المشي وتسلق الجبال.

وتفصيلاً، نفت المغامرة الشابة روناء بابنجي في حديثها لبرنامج "صباح العربية" خوفها من مخاطر السقوط والإصابات وهي تمارس هوايتها؛ وذلك لالتزامها بكامل إجراءات السلامة، مؤكدة أن الوضع آمن لمن يرغب في تسلق الجبال والتخييم شريطة اختيار المكان المناسب.

ولفتت إلى أن ممارسة تسلق الجبال تحتاج إلى التدريب والمهارة والخبرة، ومعرفة أساسيات التسلق. مشيرة إلى أن بدايتها كانت بممارسة رياضة "الهايكنج" في جبال العاصمة الرياض، ثم تنقلت بين مدن السعودية (ينبع وأملج وتبوك)؛ لتُسحَر بجمال الطبيعية المتنوعة والخلابة.

وتنصح "بابنجي" السياح بزيارة المنطقة الجنوبية، مثل وادي لجب بجازان وتنومة، وكذلك شاطئ شرما بتبوك.

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