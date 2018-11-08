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محافظ المندق يؤدي صلاة الميت على الشهيد "الزهراني"

نقل لذويه تعازي القيادة.. واستشهد مدافعاً عن دينه ووطنه

أدى محافظ المندق محمد بن معيض الفايز مع جموع المصلين أمس، صلاة الميت على الشهيد الرقيب عيضه علي الخرش الزهراني، الذي استشهد في الحد الجنوبي مدافعاً عن دينه ووطنه.

ونقل "الفايز" تعازي القيادة الرشيدة -حفظها الله- وتعازي أمير المنطقة في شهيد الوطن، سائلاً الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، مؤكداً أن الشهيد "الزهراني" هو شهيد الوطن، وأن استشهاده دفاعاً عن وطنه ووطنه وسام شرف وعز.
من جهتهم، عبّر ذوو الشهيد "الزهراني" عن فخرهم واعتزازهم بنيل ابنهم الشهادة دفاعاً عن الدين والوطن، وأنهم جميعاً فداء لتراب هذا الوطن الغالي، مقدمين شكرهم وتقديرهم للقيادة ولسمو أمير الباحة على هذه اللفتة الكريمة، سائلين الله أن يتغمد الشهيد برحمته ويدخله فسيح جناته.

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محافظ المندق يؤدي صلاة الميت على الشهيد "الزهراني"
سبق

أدى محافظ المندق محمد بن معيض الفايز مع جموع المصلين أمس، صلاة الميت على الشهيد الرقيب عيضه علي الخرش الزهراني، الذي استشهد في الحد الجنوبي مدافعاً عن دينه ووطنه.

ونقل "الفايز" تعازي القيادة الرشيدة -حفظها الله- وتعازي أمير المنطقة في شهيد الوطن، سائلاً الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، مؤكداً أن الشهيد "الزهراني" هو شهيد الوطن، وأن استشهاده دفاعاً عن وطنه ووطنه وسام شرف وعز.
من جهتهم، عبّر ذوو الشهيد "الزهراني" عن فخرهم واعتزازهم بنيل ابنهم الشهادة دفاعاً عن الدين والوطن، وأنهم جميعاً فداء لتراب هذا الوطن الغالي، مقدمين شكرهم وتقديرهم للقيادة ولسمو أمير الباحة على هذه اللفتة الكريمة، سائلين الله أن يتغمد الشهيد برحمته ويدخله فسيح جناته.

08 نوفمبر 2018 - 30 صفر 1440
12:39 PM

محافظ المندق يؤدي صلاة الميت على الشهيد "الزهراني"

نقل لذويه تعازي القيادة.. واستشهد مدافعاً عن دينه ووطنه

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الباحة
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أدى محافظ المندق محمد بن معيض الفايز مع جموع المصلين أمس، صلاة الميت على الشهيد الرقيب عيضه علي الخرش الزهراني، الذي استشهد في الحد الجنوبي مدافعاً عن دينه ووطنه.

ونقل "الفايز" تعازي القيادة الرشيدة -حفظها الله- وتعازي أمير المنطقة في شهيد الوطن، سائلاً الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، مؤكداً أن الشهيد "الزهراني" هو شهيد الوطن، وأن استشهاده دفاعاً عن وطنه ووطنه وسام شرف وعز.
من جهتهم، عبّر ذوو الشهيد "الزهراني" عن فخرهم واعتزازهم بنيل ابنهم الشهادة دفاعاً عن الدين والوطن، وأنهم جميعاً فداء لتراب هذا الوطن الغالي، مقدمين شكرهم وتقديرهم للقيادة ولسمو أمير الباحة على هذه اللفتة الكريمة، سائلين الله أن يتغمد الشهيد برحمته ويدخله فسيح جناته.

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