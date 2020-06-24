وأضاف التحالف: أكدت الحكومة والمجلس الانتقالي عودة الأوضاع إلى طبيعتها وتنفيذ اتفاق الرياض.

وقال "التحالف": بدأ نشر مراقبين لوقف النار الشامل في أبين وفصل القوات، مع تأكيد الحكومة والمجلس الانتقالي على الالتزام بوقف النار.

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، وصول المراقبين العسكريين من القوات المشتركة إلى أبين في اليمن.

تحالف دعم الشرعية في اليمن: وصول المراقبين العسكريين إلى أبين صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-06-24 أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، وصول المراقبين العسكريين من القوات المشتركة إلى أبين في اليمن. وقال "التحالف": بدأ نشر مراقبين لوقف النار الشامل في أبين وفصل القوات، مع تأكيد الحكومة والمجلس الانتقالي على الالتزام بوقف النار. وأضاف التحالف: أكدت الحكومة والمجلس الانتقالي عودة الأوضاع إلى طبيعتها وتنفيذ اتفاق الرياض.

24 يونيو 2020 - 3 ذو القعدة 1441 01:24 PM

تحالف دعم الشرعية في اليمن: وصول المراقبين العسكريين إلى أبين الحكومة والمجلس الانتقالي أكدا الالتزام بوقف إطلاق النار





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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، وصول المراقبين العسكريين من القوات المشتركة إلى أبين في اليمن.

وقال "التحالف": بدأ نشر مراقبين لوقف النار الشامل في أبين وفصل القوات، مع تأكيد الحكومة والمجلس الانتقالي على الالتزام بوقف النار.

وأضاف التحالف: أكدت الحكومة والمجلس الانتقالي عودة الأوضاع إلى طبيعتها وتنفيذ اتفاق الرياض.