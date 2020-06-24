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تحالف دعم الشرعية في اليمن: وصول المراقبين العسكريين إلى أبين

الحكومة والمجلس الانتقالي أكدا الالتزام بوقف إطلاق النار

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، وصول المراقبين العسكريين من القوات المشتركة إلى أبين في اليمن.

وقال "التحالف": بدأ نشر مراقبين لوقف النار الشامل في أبين وفصل القوات، مع تأكيد الحكومة والمجلس الانتقالي على الالتزام بوقف النار.

وأضاف التحالف: أكدت الحكومة والمجلس الانتقالي عودة الأوضاع إلى طبيعتها وتنفيذ اتفاق الرياض.

تحالف دعم الشرعية في اليمن

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تحالف دعم الشرعية في اليمن: وصول المراقبين العسكريين إلى أبين
سبق

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، وصول المراقبين العسكريين من القوات المشتركة إلى أبين في اليمن.

وقال "التحالف": بدأ نشر مراقبين لوقف النار الشامل في أبين وفصل القوات، مع تأكيد الحكومة والمجلس الانتقالي على الالتزام بوقف النار.

وأضاف التحالف: أكدت الحكومة والمجلس الانتقالي عودة الأوضاع إلى طبيعتها وتنفيذ اتفاق الرياض.

24 يونيو 2020 - 3 ذو القعدة 1441
01:24 PM

تحالف دعم الشرعية في اليمن: وصول المراقبين العسكريين إلى أبين

الحكومة والمجلس الانتقالي أكدا الالتزام بوقف إطلاق النار

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، وصول المراقبين العسكريين من القوات المشتركة إلى أبين في اليمن.

وقال "التحالف": بدأ نشر مراقبين لوقف النار الشامل في أبين وفصل القوات، مع تأكيد الحكومة والمجلس الانتقالي على الالتزام بوقف النار.

وأضاف التحالف: أكدت الحكومة والمجلس الانتقالي عودة الأوضاع إلى طبيعتها وتنفيذ اتفاق الرياض.

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