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كأس الملك: الفيحاء يستضيف الدرع .. والعدالة أمام الروضة

تستكمل مباريات دور الـ32 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين بثلاثة لقاءات.

ففي تمام الساعة 2:55 عصرًا يستضيف فريق العدالة نظيره الروضة على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء.

وعند الثالثة وعشر دقائق عصرًا يستضيف فريق الفيحاء نظيره الدرع على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

وفي المباراة الثالثة يحل فريق الجيل ضيفًا على نظيره ضمك عند الساعة 3:20 عصرًا على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها.

كأس الملك العدالة الروضة الفيحاء الدرع

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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كأس الملك: الفيحاء يستضيف الدرع .. والعدالة أمام الروضة
سبق

تستكمل مباريات دور الـ32 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين بثلاثة لقاءات.

ففي تمام الساعة 2:55 عصرًا يستضيف فريق العدالة نظيره الروضة على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء.

وعند الثالثة وعشر دقائق عصرًا يستضيف فريق الفيحاء نظيره الدرع على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

وفي المباراة الثالثة يحل فريق الجيل ضيفًا على نظيره ضمك عند الساعة 3:20 عصرًا على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها.

05 ديسمبر 2019 - 8 ربيع الآخر 1441
12:36 AM

كأس الملك: الفيحاء يستضيف الدرع .. والعدالة أمام الروضة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تستكمل مباريات دور الـ32 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين بثلاثة لقاءات.

ففي تمام الساعة 2:55 عصرًا يستضيف فريق العدالة نظيره الروضة على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء.

وعند الثالثة وعشر دقائق عصرًا يستضيف فريق الفيحاء نظيره الدرع على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

وفي المباراة الثالثة يحل فريق الجيل ضيفًا على نظيره ضمك عند الساعة 3:20 عصرًا على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها.

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