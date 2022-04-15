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كندا.. فريق من العلماء يتوصل لدواء يُسهم في مكافحة كورونا

يمنع الفيروس من التكاثر.. يتم استخدامه حاليًا لمرض نقص المناعة

تَوَصّل فريق من العلماء الكنديين، المختصين بعلم الفيروسات، إلى اكتشاف دواء يُسهم بشكل فعال في مكافحة الفيروسات التاجية ومنها فيروس "كورونا".

حيث أكد العلماء فعالية دواء "ريميسيفير" في مكافحة الفيروسات التاجية.

كما أثبت العلماء، قدرة الدواء على منع تكاثر السارس cov-2 في الجسم، كما تم اختباره في علاج متلازمة الجهاز التنفسي في الشرق الأوسط (MERS) وSARS-COV SARS، على غرار RNA مع فيروس كورونا.

هذا ويقوم العلماء بعدد من الاختبارات ومنها على البشر؛ لأنه قبل التجارب السريرية، من المستحيل استخدام الدواء لعلاج الفيروس التاجي؛ بحسب ما نشره على موقع Journal of Biological Chemistry.

ووفق "سبوتنك عربي" في وقت سابق، أعلن فريق من الأطباء اليابانيين عن اكتشاف أحد أنواع الأدوية، الذي يمكنه كبح جماح فيروس كورونا المستجد، الذي تَحَوّل إلى وباء عالمي (جائحة).

واكتشف الأطباء أن دواء "nelfinavir"، المستخدم في علاج مرض نقص المناعة، يمكنه منع تكاثر فيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد-19"؛ بحسب موقع "بيوريكسيف" الأمريكي.

ولفت الموقع إلى أن دواء "nelfinavir" يتم استخدامه حاليًا في علاج مرض نقص المناعة البشرية، مع أدوية أخرى مضادة للفيروسات؛ مشيرًا إلى أن الباحثين اليابانيين درسوا تأثير 9 أدوية مماثلة في أجزاء فيروس كورونا المستجد.

فيروس كورونا الجديد كندا

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كندا.. فريق من العلماء يتوصل لدواء يُسهم في مكافحة كورونا
سبق

تَوَصّل فريق من العلماء الكنديين، المختصين بعلم الفيروسات، إلى اكتشاف دواء يُسهم بشكل فعال في مكافحة الفيروسات التاجية ومنها فيروس "كورونا".

حيث أكد العلماء فعالية دواء "ريميسيفير" في مكافحة الفيروسات التاجية.

كما أثبت العلماء، قدرة الدواء على منع تكاثر السارس cov-2 في الجسم، كما تم اختباره في علاج متلازمة الجهاز التنفسي في الشرق الأوسط (MERS) وSARS-COV SARS، على غرار RNA مع فيروس كورونا.

هذا ويقوم العلماء بعدد من الاختبارات ومنها على البشر؛ لأنه قبل التجارب السريرية، من المستحيل استخدام الدواء لعلاج الفيروس التاجي؛ بحسب ما نشره على موقع Journal of Biological Chemistry.

ووفق "سبوتنك عربي" في وقت سابق، أعلن فريق من الأطباء اليابانيين عن اكتشاف أحد أنواع الأدوية، الذي يمكنه كبح جماح فيروس كورونا المستجد، الذي تَحَوّل إلى وباء عالمي (جائحة).

واكتشف الأطباء أن دواء "nelfinavir"، المستخدم في علاج مرض نقص المناعة، يمكنه منع تكاثر فيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد-19"؛ بحسب موقع "بيوريكسيف" الأمريكي.

ولفت الموقع إلى أن دواء "nelfinavir" يتم استخدامه حاليًا في علاج مرض نقص المناعة البشرية، مع أدوية أخرى مضادة للفيروسات؛ مشيرًا إلى أن الباحثين اليابانيين درسوا تأثير 9 أدوية مماثلة في أجزاء فيروس كورونا المستجد.

15 إبريل 2020 - 22 شعبان 1441
10:08 AM

كندا.. فريق من العلماء يتوصل لدواء يُسهم في مكافحة كورونا

يمنع الفيروس من التكاثر.. يتم استخدامه حاليًا لمرض نقص المناعة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تَوَصّل فريق من العلماء الكنديين، المختصين بعلم الفيروسات، إلى اكتشاف دواء يُسهم بشكل فعال في مكافحة الفيروسات التاجية ومنها فيروس "كورونا".

حيث أكد العلماء فعالية دواء "ريميسيفير" في مكافحة الفيروسات التاجية.

كما أثبت العلماء، قدرة الدواء على منع تكاثر السارس cov-2 في الجسم، كما تم اختباره في علاج متلازمة الجهاز التنفسي في الشرق الأوسط (MERS) وSARS-COV SARS، على غرار RNA مع فيروس كورونا.

هذا ويقوم العلماء بعدد من الاختبارات ومنها على البشر؛ لأنه قبل التجارب السريرية، من المستحيل استخدام الدواء لعلاج الفيروس التاجي؛ بحسب ما نشره على موقع Journal of Biological Chemistry.

ووفق "سبوتنك عربي" في وقت سابق، أعلن فريق من الأطباء اليابانيين عن اكتشاف أحد أنواع الأدوية، الذي يمكنه كبح جماح فيروس كورونا المستجد، الذي تَحَوّل إلى وباء عالمي (جائحة).

واكتشف الأطباء أن دواء "nelfinavir"، المستخدم في علاج مرض نقص المناعة، يمكنه منع تكاثر فيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد-19"؛ بحسب موقع "بيوريكسيف" الأمريكي.

ولفت الموقع إلى أن دواء "nelfinavir" يتم استخدامه حاليًا في علاج مرض نقص المناعة البشرية، مع أدوية أخرى مضادة للفيروسات؛ مشيرًا إلى أن الباحثين اليابانيين درسوا تأثير 9 أدوية مماثلة في أجزاء فيروس كورونا المستجد.

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