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تطوير الإشعارات بين "الإسكان" و"العدل" لتسهيل وتسريع عمليات دعم المتعثرين عن سداد أجرة المسكن

حدد قرار مجلس الوزراء الاختصاصات بين وزارتي العدل والإسكان؛ لتسهيل عملية تقديم الدعم للمتعثر بشكل عاجل؛ لتتم الإحالة للعقود الإيجارية لحالات السداد وطلبات الإخلاء (للمستحق للدعم بناء على إحالة قاضي التنفيذ).

ويأتي برنامج دعم المتعثرين ضمن مساعي حكومة خادم الحرمين الشريفين في توفير أسباب الحياة الكريمة، وتقديم الدعم للمواطنين غير القادرين على دفع أجرة المسكن ممن صدر بحقهم حكم تنفيذي بسداد أجرة المسكن؛ بسبب سجنه أو مرضه أو وفاته أو ضعف قدرته المادية.

ويتلقى البرنامج الإحالات من قاضي التنفيذ بشكل إلكتروني للحالات المستحقة للدعم فقط، وتتم معالجة الحالة وإحالتها للجنة لتحديد نوع ومقدار الدعم الملائم بناء على حالة المستفيد، وقدم البرنامج دعمه حتى الآن لعدد 848 مواطنًا تم سداد أجرة المسكن عنهم.

ويهدف البرنامج إلى معالجة حالات تعثر المواطنين عن سداد أجرة المسكن، بسبب أحد الظروف الاستثنائية التي قد يمرّ بها المواطن ممن صدر بحقه أحكام تنفيذية، وهم: المريض العاجز عن العمل، وأسرة السجين، وأسرة المتوفى، وضعيف القدرة المادية.

ويعمل البرنامج من خلال تقديم الدعم دون الحاجة لتقديم طلب أو مراجعة من المستفيد، كما يستقبل البرنامج بيانات المنفّذ ضده بشكل آلي ومباشر من وزارة العدل، بعد صدور حكم التنفيذ، ويصدر قرار اللجنة بنوع الدعم المناسب، ويتم إشعار المستأجر والمؤجر بقرار اللجنة.

وفي حال الرغبة في التواصل مع البرنامج عن طريق مركز الاتصال وفتح بلاغ؛ سيتم الرد على الاستفسار عبر البوابة الإلكترونية لبرنامج إيجار www.ejar.sa أو على الرقم الموحد 920005226 أو عبر البريد info@ejar.sa

مجلس الوزراء وزارة العدل وزارة الإسكان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تطوير الإشعارات بين "الإسكان" و"العدل" لتسهيل وتسريع عمليات دعم المتعثرين عن سداد أجرة المسكن
سبق

حدد قرار مجلس الوزراء الاختصاصات بين وزارتي العدل والإسكان؛ لتسهيل عملية تقديم الدعم للمتعثر بشكل عاجل؛ لتتم الإحالة للعقود الإيجارية لحالات السداد وطلبات الإخلاء (للمستحق للدعم بناء على إحالة قاضي التنفيذ).

ويأتي برنامج دعم المتعثرين ضمن مساعي حكومة خادم الحرمين الشريفين في توفير أسباب الحياة الكريمة، وتقديم الدعم للمواطنين غير القادرين على دفع أجرة المسكن ممن صدر بحقهم حكم تنفيذي بسداد أجرة المسكن؛ بسبب سجنه أو مرضه أو وفاته أو ضعف قدرته المادية.

ويتلقى البرنامج الإحالات من قاضي التنفيذ بشكل إلكتروني للحالات المستحقة للدعم فقط، وتتم معالجة الحالة وإحالتها للجنة لتحديد نوع ومقدار الدعم الملائم بناء على حالة المستفيد، وقدم البرنامج دعمه حتى الآن لعدد 848 مواطنًا تم سداد أجرة المسكن عنهم.

ويهدف البرنامج إلى معالجة حالات تعثر المواطنين عن سداد أجرة المسكن، بسبب أحد الظروف الاستثنائية التي قد يمرّ بها المواطن ممن صدر بحقه أحكام تنفيذية، وهم: المريض العاجز عن العمل، وأسرة السجين، وأسرة المتوفى، وضعيف القدرة المادية.

ويعمل البرنامج من خلال تقديم الدعم دون الحاجة لتقديم طلب أو مراجعة من المستفيد، كما يستقبل البرنامج بيانات المنفّذ ضده بشكل آلي ومباشر من وزارة العدل، بعد صدور حكم التنفيذ، ويصدر قرار اللجنة بنوع الدعم المناسب، ويتم إشعار المستأجر والمؤجر بقرار اللجنة.

وفي حال الرغبة في التواصل مع البرنامج عن طريق مركز الاتصال وفتح بلاغ؛ سيتم الرد على الاستفسار عبر البوابة الإلكترونية لبرنامج إيجار www.ejar.sa أو على الرقم الموحد 920005226 أو عبر البريد info@ejar.sa

01 نوفمبر 2019 - 4 ربيع الأول 1441
07:15 PM

تطوير الإشعارات بين "الإسكان" و"العدل" لتسهيل وتسريع عمليات دعم المتعثرين عن سداد أجرة المسكن

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
6
3,067

حدد قرار مجلس الوزراء الاختصاصات بين وزارتي العدل والإسكان؛ لتسهيل عملية تقديم الدعم للمتعثر بشكل عاجل؛ لتتم الإحالة للعقود الإيجارية لحالات السداد وطلبات الإخلاء (للمستحق للدعم بناء على إحالة قاضي التنفيذ).

ويأتي برنامج دعم المتعثرين ضمن مساعي حكومة خادم الحرمين الشريفين في توفير أسباب الحياة الكريمة، وتقديم الدعم للمواطنين غير القادرين على دفع أجرة المسكن ممن صدر بحقهم حكم تنفيذي بسداد أجرة المسكن؛ بسبب سجنه أو مرضه أو وفاته أو ضعف قدرته المادية.

ويتلقى البرنامج الإحالات من قاضي التنفيذ بشكل إلكتروني للحالات المستحقة للدعم فقط، وتتم معالجة الحالة وإحالتها للجنة لتحديد نوع ومقدار الدعم الملائم بناء على حالة المستفيد، وقدم البرنامج دعمه حتى الآن لعدد 848 مواطنًا تم سداد أجرة المسكن عنهم.

ويهدف البرنامج إلى معالجة حالات تعثر المواطنين عن سداد أجرة المسكن، بسبب أحد الظروف الاستثنائية التي قد يمرّ بها المواطن ممن صدر بحقه أحكام تنفيذية، وهم: المريض العاجز عن العمل، وأسرة السجين، وأسرة المتوفى، وضعيف القدرة المادية.

ويعمل البرنامج من خلال تقديم الدعم دون الحاجة لتقديم طلب أو مراجعة من المستفيد، كما يستقبل البرنامج بيانات المنفّذ ضده بشكل آلي ومباشر من وزارة العدل، بعد صدور حكم التنفيذ، ويصدر قرار اللجنة بنوع الدعم المناسب، ويتم إشعار المستأجر والمؤجر بقرار اللجنة.

وفي حال الرغبة في التواصل مع البرنامج عن طريق مركز الاتصال وفتح بلاغ؛ سيتم الرد على الاستفسار عبر البوابة الإلكترونية لبرنامج إيجار www.ejar.sa أو على الرقم الموحد 920005226 أو عبر البريد info@ejar.sa

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