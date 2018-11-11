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بعد تشغيله اليوم في رنية .. مصادر: الخرمة ترى "ساهر" قريباً

تركيب أجهزة الرصد بالدوريات وتدريب الأفراد على النظام والسرعة

علمت "سبق"، من مصادرها، أنه سيتم خلال الأيام القادمة تشغيل نظام الرصد الآلي "ساهر" بمحافظة الخرمة؛ بعد تطبيقه اليوم الأحد من قِبل دوريات أمن الطرق بمحافظة رنية.

وسيتم تركيب أجهزة الرصد الآلي في دوريات أمن الطرق بالخرمة، ثم تدريب الأفراد على نظام الرصد وتحديد السرعة للمركبات الصغيرة بـ 100 كم في الساعة، والشاحانات الكبيرة بـ 80 كم في الساعة.

وذكرت المصادر أن تشغيل نظام "ساهر" بمحافظة الخرمة سيكون على طريق "الخرمة - رنية" وطريق "الخرمة - الطائف".

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بعد تشغيله اليوم في رنية .. مصادر: الخرمة ترى "ساهر" قريباً
سبق

علمت "سبق"، من مصادرها، أنه سيتم خلال الأيام القادمة تشغيل نظام الرصد الآلي "ساهر" بمحافظة الخرمة؛ بعد تطبيقه اليوم الأحد من قِبل دوريات أمن الطرق بمحافظة رنية.

وسيتم تركيب أجهزة الرصد الآلي في دوريات أمن الطرق بالخرمة، ثم تدريب الأفراد على نظام الرصد وتحديد السرعة للمركبات الصغيرة بـ 100 كم في الساعة، والشاحانات الكبيرة بـ 80 كم في الساعة.

وذكرت المصادر أن تشغيل نظام "ساهر" بمحافظة الخرمة سيكون على طريق "الخرمة - رنية" وطريق "الخرمة - الطائف".

11 نوفمبر 2018 - 3 ربيع الأول 1440
12:38 PM

بعد تشغيله اليوم في رنية .. مصادر: الخرمة ترى "ساهر" قريباً

تركيب أجهزة الرصد بالدوريات وتدريب الأفراد على النظام والسرعة

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محمد الزامل - الخرمة
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4,581

علمت "سبق"، من مصادرها، أنه سيتم خلال الأيام القادمة تشغيل نظام الرصد الآلي "ساهر" بمحافظة الخرمة؛ بعد تطبيقه اليوم الأحد من قِبل دوريات أمن الطرق بمحافظة رنية.

وسيتم تركيب أجهزة الرصد الآلي في دوريات أمن الطرق بالخرمة، ثم تدريب الأفراد على نظام الرصد وتحديد السرعة للمركبات الصغيرة بـ 100 كم في الساعة، والشاحانات الكبيرة بـ 80 كم في الساعة.

وذكرت المصادر أن تشغيل نظام "ساهر" بمحافظة الخرمة سيكون على طريق "الخرمة - رنية" وطريق "الخرمة - الطائف".

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