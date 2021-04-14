"حياة إيجابية".. تقدمها ندوة جمعية الإرشاد النفسي للأسرة السعودية

تفيدهم في تجويد حياتهم وعلاقاتهم العائلية في ظل جائحة كورونا

تنظم جمعية الإرشاد الأسري والنفسي بمنطقة مكة المكرمة الخميس المقبل ندوة علمية بعنوان "الأسرة حياة إيجابية" بإدارة الإعلامي القدير الدكتور حسين النجار، والإعلامي الدكتور عبدالحفيظ خوجة.

وكشف رئيس مجلس إدارة الجمعية جزاء المطيري عن أن الندوة تشمل عدة محاور يتحدث فيها عددٌ من المختصين باستخدام التقنية الحديثة والبث المباشر عن بعد، وأكد أن المحاور تهم جميع أفراد الأسرة وتفيدهم في تجويد حياتهم وعلاقاتهم الأسرية في ظل جائحة كورونا.

مضيفًا أن الندوة تأتي ضمن حزمة من المبادرات والبرامج والأنشطة التوعوية والتثقيفية والخدمية التي تقدمها الجمعية كواجب وطني علينا كأفراد ومؤسسات وكذلك لأننا جمعية متخصصة ويمكن أن تكون مساهمتها نوعية وفعالة، مشددًا على أن شعار الجمعية ، معًا ... لتحقيق التوازن النفسي والاستقرار الأسري في المجتمع، وصولاً إلى التنمية المستدامة.

وأشار نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور جبران يحيى إلى أن الندوة يديرها الإعلامي الكبير الدكتور حسين نجار والإعلامي الدكتور عبدالحميد خوجة ويقدمها مجموعة من المختصين والخبراء في المجال الأسري والنفسي، وتحتوي على مجموعة من عناوين المحاور المتناولة، حيث يقدم محور كيف تتعامل الأسرة مع المريض العقلي أو النفسي أو المدمن استشاري الطب النفسي والإدمان المدير الطبي لمجمع إدارة الصحة النفسية الدكتور خالد العوفي.

وهناك محور خاص بتقدير ذوي الإعاقة تقدمه الاختصاصية النفسية عضو الجمعية ريم عبدالرزاق، ويقدم محور كيفية التعامل مع الأبناء المتذمرين من الحجر الصحي استشاري الطب النفسي للأطفال والمراهقين الدكتور ياسر القحطاني، بالإضافة إلى ذلك يتحدث المختص في العلاج النفسي والإدمان المدير التنفيذي للجمعية سليمان الزايدي عن التغييرات والصراعات الطارئة التي تظهر نتيجة الحجر الصحي وكيفية حلها.

ويختم رئيس مجلس إدارة الجمعية جزاء المطيري الندوة بالحديث عن محور المرونة الأسرية نحو صياغة الحياة وكيف نحافظ على ثمار الحجر وإيجابياته.

وقال المدير التنفيذي للجمعية سليمان الزايدي إن الدعوة لحضور الندوة موجهة لجميع أفراد المجتمع بمختلف فئاتهم العمرية والجنسية (رجال ونساء) وإن موعد الندوة من الساعة السابعة وحتى الساعة التاسعة مساء من يوم الخميس وإن حضور الندوة والحصول على شهادة حضور متاح للجميع عن طريق الدخول عبر رابط التسجيل التالي: https://eventtroop.com/family