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"الماطرة" تستمر للغد.. و"الحصيني" يتوقع أجواء باردة: " البسوا ولبسوا عيالكم"

قال: أمطار متفاوتة من خفيفة إلى غزيرة على أجزاء من الرياض بما فيها العاصمة

توقع الباحث في الطقس والمناخ وعضو لجنة "تسميات"، عبدالعزيز الحصيني؛ استمرار الحالة الممطرة خلال 24 ساعة من اليوم السبت إلى غد الأحد.

ولفت الحصيني في تغريدة له بحسابه على تويتر، إلى أن المملكة ستشهد أمطارًا متفاوتة من خفيفة إلى غزيرة على أجزاء من الرياض، بما فيها العاصمة؛ تشمل المحافظات الشمالية والغربية والجنوبية منها والشرقية والباحة وعسير، بالإضافة لدولة الكويت والإمارات وعمان.

وحذر من انخفاض في الحرارة، ناصحًا الجميع: "البسوا ولبسوا عيالكم".

وكانت الهيئة العامة للأرصاد قد واصلت تنبيهاتها وأصدرت في وقت سابق اليوم؛ تنبيهين متقدمين لمنطقتي الرياض والشرقية، يفيدان بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مع نشاط في الرياح السطحية وسيول وشبه انعدام في الرؤية، في حالة تبدأ الرابعة عصرًا وتمتد لأوقات متأخرة من مساء السبت".

حالة الطقس عبدالعزيز الحصيني

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الماطرة" تستمر للغد.. و"الحصيني" يتوقع أجواء باردة: " البسوا ولبسوا عيالكم"
سبق

توقع الباحث في الطقس والمناخ وعضو لجنة "تسميات"، عبدالعزيز الحصيني؛ استمرار الحالة الممطرة خلال 24 ساعة من اليوم السبت إلى غد الأحد.

ولفت الحصيني في تغريدة له بحسابه على تويتر، إلى أن المملكة ستشهد أمطارًا متفاوتة من خفيفة إلى غزيرة على أجزاء من الرياض، بما فيها العاصمة؛ تشمل المحافظات الشمالية والغربية والجنوبية منها والشرقية والباحة وعسير، بالإضافة لدولة الكويت والإمارات وعمان.

وحذر من انخفاض في الحرارة، ناصحًا الجميع: "البسوا ولبسوا عيالكم".

وكانت الهيئة العامة للأرصاد قد واصلت تنبيهاتها وأصدرت في وقت سابق اليوم؛ تنبيهين متقدمين لمنطقتي الرياض والشرقية، يفيدان بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مع نشاط في الرياح السطحية وسيول وشبه انعدام في الرؤية، في حالة تبدأ الرابعة عصرًا وتمتد لأوقات متأخرة من مساء السبت".

07 ديسمبر 2019 - 10 ربيع الآخر 1441
12:48 PM

"الماطرة" تستمر للغد.. و"الحصيني" يتوقع أجواء باردة: " البسوا ولبسوا عيالكم"

قال: أمطار متفاوتة من خفيفة إلى غزيرة على أجزاء من الرياض بما فيها العاصمة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توقع الباحث في الطقس والمناخ وعضو لجنة "تسميات"، عبدالعزيز الحصيني؛ استمرار الحالة الممطرة خلال 24 ساعة من اليوم السبت إلى غد الأحد.

ولفت الحصيني في تغريدة له بحسابه على تويتر، إلى أن المملكة ستشهد أمطارًا متفاوتة من خفيفة إلى غزيرة على أجزاء من الرياض، بما فيها العاصمة؛ تشمل المحافظات الشمالية والغربية والجنوبية منها والشرقية والباحة وعسير، بالإضافة لدولة الكويت والإمارات وعمان.

وحذر من انخفاض في الحرارة، ناصحًا الجميع: "البسوا ولبسوا عيالكم".

وكانت الهيئة العامة للأرصاد قد واصلت تنبيهاتها وأصدرت في وقت سابق اليوم؛ تنبيهين متقدمين لمنطقتي الرياض والشرقية، يفيدان بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مع نشاط في الرياح السطحية وسيول وشبه انعدام في الرؤية، في حالة تبدأ الرابعة عصرًا وتمتد لأوقات متأخرة من مساء السبت".

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