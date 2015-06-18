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بالتزكية.. أحمد الصائغ رئيسًا للنادي الأهلي أربعة أعوام

بحضور الأمير منصور بن مشعل

تم اليوم تنصيب المهندس أحمد الصائغ رئيسًا للنادي الأهلي بالتزكية لمدة أربعة أعوام مقبلة؛ من خلال الجمعية العمومية للنادي، والتي تقدم حضورها الأمير منصور بن مشعل عضو الشرف الأبرز.

وأعلنت لجنة الانتخابات فوز المرشح الصائغ لفترة رئاسية لمدة أربعة أعوام مع قائمته لمجلس الإدارة التي ضمت كلًّا من: عبدالصمد القرشي، ووائل الحلبي، وغسان نصيف، وياسر محروس، وعمار زهران، وأيمن مدني.

وشهدت الجمعية العمومية للنادي الأهلي حضور 25 عضوًا في القائمة التي أعلنتها اللجنة الخاصة بالانتخابات، بينهم رئيس وأعضاء مجلس الإدارة المترشحون للانتخابات، ومنهم 4 حاصلون على العضوية الذهبية، وتم خلال الجمعية عرض التقريرين المالي والإداري، وتزكية الإدارة الجديدة.

وبهذه المناسبة سيعلن الأمير منصور بن مشعل عضو شرف النادي البارز والداعم لإدارة المهندس أحمد الصائغ، عن صفقات لتدعيم صفوف الفريق خلال اليومين القادمين.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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بالتزكية.. أحمد الصائغ رئيسًا للنادي الأهلي أربعة أعوام
سبق

تم اليوم تنصيب المهندس أحمد الصائغ رئيسًا للنادي الأهلي بالتزكية لمدة أربعة أعوام مقبلة؛ من خلال الجمعية العمومية للنادي، والتي تقدم حضورها الأمير منصور بن مشعل عضو الشرف الأبرز.

وأعلنت لجنة الانتخابات فوز المرشح الصائغ لفترة رئاسية لمدة أربعة أعوام مع قائمته لمجلس الإدارة التي ضمت كلًّا من: عبدالصمد القرشي، ووائل الحلبي، وغسان نصيف، وياسر محروس، وعمار زهران، وأيمن مدني.

وشهدت الجمعية العمومية للنادي الأهلي حضور 25 عضوًا في القائمة التي أعلنتها اللجنة الخاصة بالانتخابات، بينهم رئيس وأعضاء مجلس الإدارة المترشحون للانتخابات، ومنهم 4 حاصلون على العضوية الذهبية، وتم خلال الجمعية عرض التقريرين المالي والإداري، وتزكية الإدارة الجديدة.

وبهذه المناسبة سيعلن الأمير منصور بن مشعل عضو شرف النادي البارز والداعم لإدارة المهندس أحمد الصائغ، عن صفقات لتدعيم صفوف الفريق خلال اليومين القادمين.

18 يونيو 2019 - 15 شوّال 1440
09:23 PM

بالتزكية.. أحمد الصائغ رئيسًا للنادي الأهلي أربعة أعوام

بحضور الأمير منصور بن مشعل

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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7,424

تم اليوم تنصيب المهندس أحمد الصائغ رئيسًا للنادي الأهلي بالتزكية لمدة أربعة أعوام مقبلة؛ من خلال الجمعية العمومية للنادي، والتي تقدم حضورها الأمير منصور بن مشعل عضو الشرف الأبرز.

وأعلنت لجنة الانتخابات فوز المرشح الصائغ لفترة رئاسية لمدة أربعة أعوام مع قائمته لمجلس الإدارة التي ضمت كلًّا من: عبدالصمد القرشي، ووائل الحلبي، وغسان نصيف، وياسر محروس، وعمار زهران، وأيمن مدني.

وشهدت الجمعية العمومية للنادي الأهلي حضور 25 عضوًا في القائمة التي أعلنتها اللجنة الخاصة بالانتخابات، بينهم رئيس وأعضاء مجلس الإدارة المترشحون للانتخابات، ومنهم 4 حاصلون على العضوية الذهبية، وتم خلال الجمعية عرض التقريرين المالي والإداري، وتزكية الإدارة الجديدة.

وبهذه المناسبة سيعلن الأمير منصور بن مشعل عضو شرف النادي البارز والداعم لإدارة المهندس أحمد الصائغ، عن صفقات لتدعيم صفوف الفريق خلال اليومين القادمين.

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