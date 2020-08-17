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"الغامدي" يقف على استعداد عدد من مدارس بيشة للعام الدراسي الجديد

اطلع على خطط توزيع المقررات الدراسية للطلاب

تفقد مدير التعليم، خالد الغامدي، عددًا من المدارس للوقوف على جاهزيتها للعام الدراسي الجديد وتطبيق آلية العودة للدراسة التي أقرتها وزارة التعليم.

جاء ذلك، ضمن استعدادات إدارة التعليم في بيشة للعام الدراسي الجديد.

كما ناقش مع قادة المدارس احتياجاتها، واطلع على خططها لتوزيع المقررات الدراسية على الطلاب.

وأشرف "الغامدي" على تنفيذ إدارة المستودعات وقسم المقررات الدراسية لخطة توزيع المقررات الدراسية وترحيلها لمكاتب التعليم التابعة للإدارة وفق الخطة الزمنية لتوزيع المقررات للعام ١٤٤٢هـ.

يذكر أن إدارة التعليم في بيشة، اعتمدت مبكرًا ملامح خطة العودة للمدارس للعام الدراسي المقبل، والتي أعدتها إدارة التخطيط والتطوير.

بيشة مدير التعليم خالد الغامدي

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"الغامدي" يقف على استعداد عدد من مدارس بيشة للعام الدراسي الجديد
سبق

تفقد مدير التعليم، خالد الغامدي، عددًا من المدارس للوقوف على جاهزيتها للعام الدراسي الجديد وتطبيق آلية العودة للدراسة التي أقرتها وزارة التعليم.

جاء ذلك، ضمن استعدادات إدارة التعليم في بيشة للعام الدراسي الجديد.

كما ناقش مع قادة المدارس احتياجاتها، واطلع على خططها لتوزيع المقررات الدراسية على الطلاب.

وأشرف "الغامدي" على تنفيذ إدارة المستودعات وقسم المقررات الدراسية لخطة توزيع المقررات الدراسية وترحيلها لمكاتب التعليم التابعة للإدارة وفق الخطة الزمنية لتوزيع المقررات للعام ١٤٤٢هـ.

يذكر أن إدارة التعليم في بيشة، اعتمدت مبكرًا ملامح خطة العودة للمدارس للعام الدراسي المقبل، والتي أعدتها إدارة التخطيط والتطوير.

17 أغسطس 2020 - 27 ذو الحجة 1441
05:40 PM

"الغامدي" يقف على استعداد عدد من مدارس بيشة للعام الدراسي الجديد

اطلع على خطط توزيع المقررات الدراسية للطلاب

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صحيفة سبق الإلكترونية - بيشة
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تفقد مدير التعليم، خالد الغامدي، عددًا من المدارس للوقوف على جاهزيتها للعام الدراسي الجديد وتطبيق آلية العودة للدراسة التي أقرتها وزارة التعليم.

جاء ذلك، ضمن استعدادات إدارة التعليم في بيشة للعام الدراسي الجديد.

كما ناقش مع قادة المدارس احتياجاتها، واطلع على خططها لتوزيع المقررات الدراسية على الطلاب.

وأشرف "الغامدي" على تنفيذ إدارة المستودعات وقسم المقررات الدراسية لخطة توزيع المقررات الدراسية وترحيلها لمكاتب التعليم التابعة للإدارة وفق الخطة الزمنية لتوزيع المقررات للعام ١٤٤٢هـ.

يذكر أن إدارة التعليم في بيشة، اعتمدت مبكرًا ملامح خطة العودة للمدارس للعام الدراسي المقبل، والتي أعدتها إدارة التخطيط والتطوير.

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