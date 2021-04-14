ترأس محافظ الخرج مساعد بن عبدالله الماضي في ديوان المحافظة بمدينة السيح اليوم، اجتماعاً طارئاً، بحضور مسؤولي الجهات والقطاعات المختصة، وبمشاركة رئيس مجلس غرفة الخرج عماش السبيعي؛ لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا في مدن ومراكز وقرى الخرج. وشهد الاجتماع استعراض تقارير اللجان الميدانية التي أوضحت تكدس العمالة في مساكنهم في بعض أحياء مدينة السيح وفي بعض مراكز وقرى المحافظة، والذي لا يتوافق مع الإجراءات والتدابير الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا. وتم طرح العديد من الرؤى وإقرار آليات للشروع في تخفيف تكدس العمالة من خلال إيوائهم في المباني المدرسية والتأكيد على أهمية تعاون الجهات الحكومية ذات العلاقة في تعجيل التنفيذ وتعزيز إمكانيات اللجان والعناية بتطبيق الإجراءات الاحترازية وفق الدليل الإرشادي. وأكد المشاركون أهمية التزام الجميع من مواطنين ومقيمين بالتوجيهات الصادرة من مقام وزارة الداخلية في البقاء في المنازل وسرعة الإبلاغ عن أي حالة اشتباه بهذا المرض، وذلك من خلال الاتصال على الرقم 937. وشدد محافظ الخرج على أهمية دور الجهات الحكومية في إنجاح العمل من خلال العمل التكاملي بروح الفريق الواحد والتنسيق المتواصل بما يسهم في سرعة إنجاز المهام.

الخرج.. تخفيف تكدس العمالة من خلال إيوائهم في المباني المدرسية وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-04-14 ترأس محافظ الخرج مساعد بن عبدالله الماضي في ديوان المحافظة بمدينة السيح اليوم، اجتماعاً طارئاً، بحضور مسؤولي الجهات والقطاعات المختصة، وبمشاركة رئيس مجلس غرفة الخرج عماش السبيعي؛ لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا في مدن ومراكز وقرى الخرج.



وشهد الاجتماع استعراض تقارير اللجان الميدانية التي أوضحت تكدس العمالة في مساكنهم في بعض أحياء مدينة السيح وفي بعض مراكز وقرى المحافظة، والذي لا يتوافق مع الإجراءات والتدابير الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.



وتم طرح العديد من الرؤى وإقرار آليات للشروع في تخفيف تكدس العمالة من خلال إيوائهم في المباني المدرسية والتأكيد على أهمية تعاون الجهات الحكومية ذات العلاقة في تعجيل التنفيذ وتعزيز إمكانيات اللجان والعناية بتطبيق الإجراءات الاحترازية وفق الدليل الإرشادي.



وأكد المشاركون أهمية التزام الجميع من مواطنين ومقيمين بالتوجيهات الصادرة من مقام وزارة الداخلية في البقاء في المنازل وسرعة الإبلاغ عن أي حالة اشتباه بهذا المرض، وذلك من خلال الاتصال على الرقم 937.



وشدد محافظ الخرج على أهمية دور الجهات الحكومية في إنجاح العمل من خلال العمل التكاملي بروح الفريق الواحد والتنسيق المتواصل بما يسهم في سرعة إنجاز المهام.

14 إبريل 2020 - 21 شعبان 1441 04:11 PM

الخرج.. تخفيف تكدس العمالة من خلال إيوائهم في المباني المدرسية خلال اجتماع ترأسه المحافظ لمتابعة الإجراءات الاحترازية ضد "كورونا"





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ترأس محافظ الخرج مساعد بن عبدالله الماضي في ديوان المحافظة بمدينة السيح اليوم، اجتماعاً طارئاً، بحضور مسؤولي الجهات والقطاعات المختصة، وبمشاركة رئيس مجلس غرفة الخرج عماش السبيعي؛ لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا في مدن ومراكز وقرى الخرج.



وشهد الاجتماع استعراض تقارير اللجان الميدانية التي أوضحت تكدس العمالة في مساكنهم في بعض أحياء مدينة السيح وفي بعض مراكز وقرى المحافظة، والذي لا يتوافق مع الإجراءات والتدابير الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.



وتم طرح العديد من الرؤى وإقرار آليات للشروع في تخفيف تكدس العمالة من خلال إيوائهم في المباني المدرسية والتأكيد على أهمية تعاون الجهات الحكومية ذات العلاقة في تعجيل التنفيذ وتعزيز إمكانيات اللجان والعناية بتطبيق الإجراءات الاحترازية وفق الدليل الإرشادي.



وأكد المشاركون أهمية التزام الجميع من مواطنين ومقيمين بالتوجيهات الصادرة من مقام وزارة الداخلية في البقاء في المنازل وسرعة الإبلاغ عن أي حالة اشتباه بهذا المرض، وذلك من خلال الاتصال على الرقم 937.



وشدد محافظ الخرج على أهمية دور الجهات الحكومية في إنجاح العمل من خلال العمل التكاملي بروح الفريق الواحد والتنسيق المتواصل بما يسهم في سرعة إنجاز المهام.