النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

التحذير الأخير.. 30 يوماً فقط ومعظم مواقع الإنترنت تواجه شبح الإغلاق

تحديث "جوجل كروم" يعاقب عدداً كبيراً من المواقع.. وجهت لهم تحذيراً

30 يوماً فقط، وقد لا تتمكن من تصفح موقعك المفضل، هذا أبرز ما كشفت عنه تقارير صحفية عديدة، حول التحديث الجديد الذي أطلقته شركة "جوجل" الأمريكية.

وكشف موقع "فرست بوست" التقني المتخصص، أن "جوجل" بصدد طرح تحديث جديد لمتصفح الإنترنت الأشهر في العالم "جوجل كروم"، والذي قد يعاقب عدداً كبيراً من المواقع، ويجعلها تواجه شبح الإغلاق بصورة كاملة عبر الإنترنت.

ووجهت "جوجل" تحذيراً إلى أصحاب المواقع، بأن نهاية ديسمبر، هو المهلة الأخيرة، كي يزيلوا من على مواقعهم الإعلانات المسيئة؛ وإلا سيواجهون شبح الإغلاق.

وطالبت "جوجل" أصحاب المواقع، بضرورة فلترة وإزالة كل الإعلانات المسيئة من على صفحات مواقعهم بصورة كاملة، حتى لا يتعرضوا لعقوبات من خلال تحديث "جوجل كروم" الجديد الذي ستطلق عليه "كروم 71"، والذي سيتم طرحه رسمياً نهاية ديسمبر المقبل.

وأشار الموقع التقني إلى أن تحديث "كروم 71"، يمكن أن يتسبب في فوضى "إنترنت" عارمة، خاصة وأن عدداً كبيراً من مواقع الإنترنت يعتمد على الإعلانات العشوائية، كمصدر للربح، والتي يكون عدد منها مسيئاً بطبيعة الحال.

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

اعلان
التحذير الأخير.. 30 يوماً فقط ومعظم مواقع الإنترنت تواجه شبح الإغلاق
سبق

30 يوماً فقط، وقد لا تتمكن من تصفح موقعك المفضل، هذا أبرز ما كشفت عنه تقارير صحفية عديدة، حول التحديث الجديد الذي أطلقته شركة "جوجل" الأمريكية.

وكشف موقع "فرست بوست" التقني المتخصص، أن "جوجل" بصدد طرح تحديث جديد لمتصفح الإنترنت الأشهر في العالم "جوجل كروم"، والذي قد يعاقب عدداً كبيراً من المواقع، ويجعلها تواجه شبح الإغلاق بصورة كاملة عبر الإنترنت.

ووجهت "جوجل" تحذيراً إلى أصحاب المواقع، بأن نهاية ديسمبر، هو المهلة الأخيرة، كي يزيلوا من على مواقعهم الإعلانات المسيئة؛ وإلا سيواجهون شبح الإغلاق.

وطالبت "جوجل" أصحاب المواقع، بضرورة فلترة وإزالة كل الإعلانات المسيئة من على صفحات مواقعهم بصورة كاملة، حتى لا يتعرضوا لعقوبات من خلال تحديث "جوجل كروم" الجديد الذي ستطلق عليه "كروم 71"، والذي سيتم طرحه رسمياً نهاية ديسمبر المقبل.

وأشار الموقع التقني إلى أن تحديث "كروم 71"، يمكن أن يتسبب في فوضى "إنترنت" عارمة، خاصة وأن عدداً كبيراً من مواقع الإنترنت يعتمد على الإعلانات العشوائية، كمصدر للربح، والتي يكون عدد منها مسيئاً بطبيعة الحال.

06 نوفمبر 2018 - 28 صفر 1440
10:50 AM

التحذير الأخير.. 30 يوماً فقط ومعظم مواقع الإنترنت تواجه شبح الإغلاق

تحديث "جوجل كروم" يعاقب عدداً كبيراً من المواقع.. وجهت لهم تحذيراً

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - القاهرة
10
45,345

30 يوماً فقط، وقد لا تتمكن من تصفح موقعك المفضل، هذا أبرز ما كشفت عنه تقارير صحفية عديدة، حول التحديث الجديد الذي أطلقته شركة "جوجل" الأمريكية.

وكشف موقع "فرست بوست" التقني المتخصص، أن "جوجل" بصدد طرح تحديث جديد لمتصفح الإنترنت الأشهر في العالم "جوجل كروم"، والذي قد يعاقب عدداً كبيراً من المواقع، ويجعلها تواجه شبح الإغلاق بصورة كاملة عبر الإنترنت.

ووجهت "جوجل" تحذيراً إلى أصحاب المواقع، بأن نهاية ديسمبر، هو المهلة الأخيرة، كي يزيلوا من على مواقعهم الإعلانات المسيئة؛ وإلا سيواجهون شبح الإغلاق.

وطالبت "جوجل" أصحاب المواقع، بضرورة فلترة وإزالة كل الإعلانات المسيئة من على صفحات مواقعهم بصورة كاملة، حتى لا يتعرضوا لعقوبات من خلال تحديث "جوجل كروم" الجديد الذي ستطلق عليه "كروم 71"، والذي سيتم طرحه رسمياً نهاية ديسمبر المقبل.

وأشار الموقع التقني إلى أن تحديث "كروم 71"، يمكن أن يتسبب في فوضى "إنترنت" عارمة، خاصة وأن عدداً كبيراً من مواقع الإنترنت يعتمد على الإعلانات العشوائية، كمصدر للربح، والتي يكون عدد منها مسيئاً بطبيعة الحال.

اعلان

بالأرقام

29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
13,273
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
24,518
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
51,930
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
48,165

كاريكاتير

قطراتير

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

تتويج "العيسى" بجائزة "الاعتدال".. قصة طموح حاز إعجاب العالم
تتويج "العيسى" بجائزة "الاعتدال".. قصة طموح حاز إعجاب العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة