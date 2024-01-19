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الصين تعلن 17 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

ترتفع إلى 26 حالة .. 3 من المرضى حالاتهم خطيرة وتُوفي اثنان

كشفت الصين، اليوم الأحد، 17 إصابة جديدة بالالتهاب الرئوي الناجم عن سلالة جديدة من فيروس "كورونا"؛ ما يثير القلق مع استعداد البلاد للاحتفال بالعام القمري الجديد الذي يسافر خلاله كثير من الصينيين.

وقالت لجنة الصحة في مدينة ووهان، في بيان، إن ثلاثة من المرضى حالاتهم خطيرة.. وتُوفي اثنان من جرّاء الإصابة بالفيروس في وقت سابق.

ووفق ما نقلته "سكاي نيوز" بالأرقام المعلنة، الأحد، يرتفع إجمالي عدد المصابين بالالتهاب الرئوي في الصين، إلى 62 شخصاً، وجميعهم في مدينة ووهان- وسط البلاد.

ولا تزال ذكريات تفشي مرض التهاب الجهاز التنفسي الحاد "سارس" في آسيا عامَي 2002 و2003 ماثلة في الأذهان، عندما ظهر في الصين وأودى بحياة نحو 800 شخص في أنحاء العالم.

وسلالات فيروس "كورونا" عائلة كبيرة، يمكن أن تسبّب عدوى تراوح بين نزلات البرد الشائعة والتهاب الجهاز التنفسي الحاد "سارس"، وفق ما ذكرت "رويترز".

الصين الالتهاب الرئوي فيروس كورونا

الرئيسية/ أخبار العالم

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الصين تعلن 17 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"
سبق

كشفت الصين، اليوم الأحد، 17 إصابة جديدة بالالتهاب الرئوي الناجم عن سلالة جديدة من فيروس "كورونا"؛ ما يثير القلق مع استعداد البلاد للاحتفال بالعام القمري الجديد الذي يسافر خلاله كثير من الصينيين.

وقالت لجنة الصحة في مدينة ووهان، في بيان، إن ثلاثة من المرضى حالاتهم خطيرة.. وتُوفي اثنان من جرّاء الإصابة بالفيروس في وقت سابق.

ووفق ما نقلته "سكاي نيوز" بالأرقام المعلنة، الأحد، يرتفع إجمالي عدد المصابين بالالتهاب الرئوي في الصين، إلى 62 شخصاً، وجميعهم في مدينة ووهان- وسط البلاد.

ولا تزال ذكريات تفشي مرض التهاب الجهاز التنفسي الحاد "سارس" في آسيا عامَي 2002 و2003 ماثلة في الأذهان، عندما ظهر في الصين وأودى بحياة نحو 800 شخص في أنحاء العالم.

وسلالات فيروس "كورونا" عائلة كبيرة، يمكن أن تسبّب عدوى تراوح بين نزلات البرد الشائعة والتهاب الجهاز التنفسي الحاد "سارس"، وفق ما ذكرت "رويترز".

19 يناير 2020 - 24 جمادى الأول 1441
11:31 AM

الصين تعلن 17 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

ترتفع إلى 26 حالة .. 3 من المرضى حالاتهم خطيرة وتُوفي اثنان

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشفت الصين، اليوم الأحد، 17 إصابة جديدة بالالتهاب الرئوي الناجم عن سلالة جديدة من فيروس "كورونا"؛ ما يثير القلق مع استعداد البلاد للاحتفال بالعام القمري الجديد الذي يسافر خلاله كثير من الصينيين.

وقالت لجنة الصحة في مدينة ووهان، في بيان، إن ثلاثة من المرضى حالاتهم خطيرة.. وتُوفي اثنان من جرّاء الإصابة بالفيروس في وقت سابق.

ووفق ما نقلته "سكاي نيوز" بالأرقام المعلنة، الأحد، يرتفع إجمالي عدد المصابين بالالتهاب الرئوي في الصين، إلى 62 شخصاً، وجميعهم في مدينة ووهان- وسط البلاد.

ولا تزال ذكريات تفشي مرض التهاب الجهاز التنفسي الحاد "سارس" في آسيا عامَي 2002 و2003 ماثلة في الأذهان، عندما ظهر في الصين وأودى بحياة نحو 800 شخص في أنحاء العالم.

وسلالات فيروس "كورونا" عائلة كبيرة، يمكن أن تسبّب عدوى تراوح بين نزلات البرد الشائعة والتهاب الجهاز التنفسي الحاد "سارس"، وفق ما ذكرت "رويترز".

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