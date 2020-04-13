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"الصحة" : تسجيل 472 إصابة جديدة بفيروس "كورونا".. والإجمالي يرتفع إلى 4934

الطائف تسجل ارتفاعًا بـ61 حالة إصابة بـ"كورونا"

ثبات التعافي عند 15  وارتفاع النشطة لـ38

سجلت "الطائف" ارتفاعًا اليوم الاثنين، في عدد الحالات المُصابة بفيروس كورونا المُستجد، وذلك بتسجيل 8 حالات ليرتفع الإجمالي إلى 61 حالة، ضمن قائمة الإصابات والتي تضمنت 50 مدينة أو محافظة شهدت تسجيل إصابات فيها، حيث كان ترتيب الطائف بينهم هو التاسع، بعد إعلان وزارة الصحة إيجازها الصحفي اليوم بشأن أرقام وإحصائية الإصابات في المملكة.

وظلت حالات التعافي كما هي بعدد 15 حالة حتى الآن، حيث يتوقع زيادتها خلال الأيام القليلة القادمة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 46 حالة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الطائف تسجل ارتفاعًا بـ61 حالة إصابة بـ"كورونا"
سبق

سجلت "الطائف" ارتفاعًا اليوم الاثنين، في عدد الحالات المُصابة بفيروس كورونا المُستجد، وذلك بتسجيل 8 حالات ليرتفع الإجمالي إلى 61 حالة، ضمن قائمة الإصابات والتي تضمنت 50 مدينة أو محافظة شهدت تسجيل إصابات فيها، حيث كان ترتيب الطائف بينهم هو التاسع، بعد إعلان وزارة الصحة إيجازها الصحفي اليوم بشأن أرقام وإحصائية الإصابات في المملكة.

وظلت حالات التعافي كما هي بعدد 15 حالة حتى الآن، حيث يتوقع زيادتها خلال الأيام القليلة القادمة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 46 حالة.

13 إبريل 2020 - 20 شعبان 1441
04:56 PM

الطائف تسجل ارتفاعًا بـ61 حالة إصابة بـ"كورونا"

ثبات التعافي عند 15  وارتفاع النشطة لـ38

A A A
فهد العتيبي - الطائف
2
4,516

سجلت "الطائف" ارتفاعًا اليوم الاثنين، في عدد الحالات المُصابة بفيروس كورونا المُستجد، وذلك بتسجيل 8 حالات ليرتفع الإجمالي إلى 61 حالة، ضمن قائمة الإصابات والتي تضمنت 50 مدينة أو محافظة شهدت تسجيل إصابات فيها، حيث كان ترتيب الطائف بينهم هو التاسع، بعد إعلان وزارة الصحة إيجازها الصحفي اليوم بشأن أرقام وإحصائية الإصابات في المملكة.

وظلت حالات التعافي كما هي بعدد 15 حالة حتى الآن، حيث يتوقع زيادتها خلال الأيام القليلة القادمة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 46 حالة.

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