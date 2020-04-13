الطائف تسجل ارتفاعًا بـ61 حالة إصابة بـ"كورونا"

ثبات التعافي عند 15 وارتفاع النشطة لـ38

سجلت "الطائف" ارتفاعًا اليوم الاثنين، في عدد الحالات المُصابة بفيروس كورونا المُستجد، وذلك بتسجيل 8 حالات ليرتفع الإجمالي إلى 61 حالة، ضمن قائمة الإصابات والتي تضمنت 50 مدينة أو محافظة شهدت تسجيل إصابات فيها، حيث كان ترتيب الطائف بينهم هو التاسع، بعد إعلان وزارة الصحة إيجازها الصحفي اليوم بشأن أرقام وإحصائية الإصابات في المملكة.

وظلت حالات التعافي كما هي بعدد 15 حالة حتى الآن، حيث يتوقع زيادتها خلال الأيام القليلة القادمة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 46 حالة.