النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
الأمير محمد بن سلمان: بيّض الله وجيهكم وانقلوا شكري لكل فرد بجهازكم

ولي العهد أشاد بجهودهم.. "هيئة الرقابة" تباشر 227 قضية جنائية والتحقيق مع 374 مواطناً ومقيماً

الآسيوي يوافق على تسجيل حارسي مرمى بديلين في صفوف الهلال

بعد إصابة 10 لاعبين بفيروس كورونا المستجد

وافق الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على طلب نادي الهلال تسجيل حارسي مرمى بديلين في تشكيلة الفريق الذي يشارك في دوري أبطال آسيا 2020.

فقد وافق الاتحاد القاري على تسجيل حارسي المرمى عبدالله البيشي وأحمد فهد الجبيع، وذلك مكان محمد الواكد ونواف الغامدي.

جاء ذلك بعد الطلب الذي تقدم به نادي الهلال، عقب إصابة ثلاثة حراس مرمى في تشكيلة الفريق بفايروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حيث باتوا غير قادرين على مواصلة المشاركة مع الفريق، وتقديم كافة الوثائق التي تؤكد ذلك.

وسيكون اللاعبان البديلان مؤهلين للمشاركة في البطولة اعتباراً من يوم السبت 19 سبتمبر، بعد استكمال تقديم الوثائق المطلوبة حسب تعليمات البطولة، وهي ما يتم إتمامه حالياً.

وجاء هذا القرار بحسب المادة 26.6 من تعليمات دوري أبطال آسيا 2020.

وينتظر أن يلتحق "تركي المطيري" المقيد مسبقًا بقائمة الهلال الآسيوية، إلى جانب ثنائي درجة الشباب عبدالله البيشي وأحمد الجبيع بالفريق الأول في قطر يوم غدٍ، وذلك بعد موافقة "الاتحاد الآسيوي" على استبدالهما بالحارسين المقيدين في القائمة "محمد الواكد" و"نواف الغامدي" المصابين بـ"كورونا".

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
الآسيوي يوافق على تسجيل حارسي مرمى بديلين في صفوف الهلال
سبق

وافق الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على طلب نادي الهلال تسجيل حارسي مرمى بديلين في تشكيلة الفريق الذي يشارك في دوري أبطال آسيا 2020.

فقد وافق الاتحاد القاري على تسجيل حارسي المرمى عبدالله البيشي وأحمد فهد الجبيع، وذلك مكان محمد الواكد ونواف الغامدي.

جاء ذلك بعد الطلب الذي تقدم به نادي الهلال، عقب إصابة ثلاثة حراس مرمى في تشكيلة الفريق بفايروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حيث باتوا غير قادرين على مواصلة المشاركة مع الفريق، وتقديم كافة الوثائق التي تؤكد ذلك.

وسيكون اللاعبان البديلان مؤهلين للمشاركة في البطولة اعتباراً من يوم السبت 19 سبتمبر، بعد استكمال تقديم الوثائق المطلوبة حسب تعليمات البطولة، وهي ما يتم إتمامه حالياً.

وجاء هذا القرار بحسب المادة 26.6 من تعليمات دوري أبطال آسيا 2020.

وينتظر أن يلتحق "تركي المطيري" المقيد مسبقًا بقائمة الهلال الآسيوية، إلى جانب ثنائي درجة الشباب عبدالله البيشي وأحمد الجبيع بالفريق الأول في قطر يوم غدٍ، وذلك بعد موافقة "الاتحاد الآسيوي" على استبدالهما بالحارسين المقيدين في القائمة "محمد الواكد" و"نواف الغامدي" المصابين بـ"كورونا".

18 سبتمبر 2020 - 1 صفر 1442
06:24 PM
اخر تعديل
18 سبتمبر 2020 - 1 صفر 1442
06:35 PM

الآسيوي يوافق على تسجيل حارسي مرمى بديلين في صفوف الهلال

بعد إصابة 10 لاعبين بفيروس كورونا المستجد

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الدوحة
0
302

وافق الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على طلب نادي الهلال تسجيل حارسي مرمى بديلين في تشكيلة الفريق الذي يشارك في دوري أبطال آسيا 2020.

فقد وافق الاتحاد القاري على تسجيل حارسي المرمى عبدالله البيشي وأحمد فهد الجبيع، وذلك مكان محمد الواكد ونواف الغامدي.

جاء ذلك بعد الطلب الذي تقدم به نادي الهلال، عقب إصابة ثلاثة حراس مرمى في تشكيلة الفريق بفايروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حيث باتوا غير قادرين على مواصلة المشاركة مع الفريق، وتقديم كافة الوثائق التي تؤكد ذلك.

وسيكون اللاعبان البديلان مؤهلين للمشاركة في البطولة اعتباراً من يوم السبت 19 سبتمبر، بعد استكمال تقديم الوثائق المطلوبة حسب تعليمات البطولة، وهي ما يتم إتمامه حالياً.

وجاء هذا القرار بحسب المادة 26.6 من تعليمات دوري أبطال آسيا 2020.

وينتظر أن يلتحق "تركي المطيري" المقيد مسبقًا بقائمة الهلال الآسيوية، إلى جانب ثنائي درجة الشباب عبدالله البيشي وأحمد الجبيع بالفريق الأول في قطر يوم غدٍ، وذلك بعد موافقة "الاتحاد الآسيوي" على استبدالهما بالحارسين المقيدين في القائمة "محمد الواكد" و"نواف الغامدي" المصابين بـ"كورونا".

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,126
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,994
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
21,810
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,659

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة