خادم الحرمين الشريفين يبعث برقية شكر لرئيس الجمهورية التونسية إثر مغادرته تونس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية شكر لفخامة الرئيس الباجي قايد السبسي رئيس الجمهورية التونسية إثر مغادرته تونس فيما يلي نصها:

فخامة الأخ الرئيس الباجي قايد السبسي رئيس الجمهورية التونسية.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسرني وأنا أغادر بلدكم الشقيق أن أقدم بالغ شكري وتقديري على ما لقيته والوفد المرافق أثناء إقامتنا من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.

فخامة الرئيس.. لقد أكدت هذه الزيارة والمباحثات التي عقدناها مع فخامتكم مدى عمق العلاقة بين بلدينا، ورغبتنا المشتركة في تعزيزها في المجالات كافة، كما أتاحت لنا تجديد أواصر الأخوة والمحبة بين شعبينا الشقيقين.

ولا يفوتني أن أشيد بالنتائج الإيجابية لقمة مجلس جامعة الدول العربية في دورته الثلاثين، التي كان لفخامتكم دور بارز في إنجاحها.

وأسأل الله العلي القدير أن يديم عليكم الصحة والسعادة، وللشعب التونسي الشقيق المزيد من الأمن والاستقرار والازدهار.. وتقبلوا فائق تحياتي وتقديري.،،،

أخوكم

خادم الحرمين الشريفين

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية