أعلنت وزارة الصحة العامة في قطر عن تسجيل 440 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، ليرتفع إجمالي الحالات المصابة إلى 5448 حالة. وقالت الوزارة: شفاء 8 حالات من المرض، ليصل إجمالي حالات الشفاء في دولة قطر إلى 518 حالة.

عدد مصابي "كورونا" في قطر يرتفع إلى 5448 حالة صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-04-19 أعلنت وزارة الصحة العامة في قطر عن تسجيل 440 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، ليرتفع إجمالي الحالات المصابة إلى 5448 حالة.

وقالت الوزارة: شفاء 8 حالات من المرض، ليصل إجمالي حالات الشفاء في دولة قطر إلى 518 حالة.

19 إبريل 2020 - 26 شعبان 1441 02:22 PM

عدد مصابي "كورونا" في قطر يرتفع إلى 5448 حالة وزارة الصحة أعلنت اليوم تسجيل 440 حالة إصابة جديدة





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أعلنت وزارة الصحة العامة في قطر عن تسجيل 440 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، ليرتفع إجمالي الحالات المصابة إلى 5448 حالة.

وقالت الوزارة: شفاء 8 حالات من المرض، ليصل إجمالي حالات الشفاء في دولة قطر إلى 518 حالة.