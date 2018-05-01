النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

وزير التعليم يسلم اليوم نصف مليون ريال جوائز للتميز في "ساعة النشاط"

50 ألفًا لكل فائز بالمراتب الثلاث الأولى و30 ألفًا للرابع والخامس والسادس

تحت رعاية وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى تنظم الوزارة بمقرها بالرياض حفل جائزة التميز في ⁧#ساعة_النشاط غير الصفي صباح اليوم (الثلاثاء).

وتبلغ قيمة الجوائز نصف مليون ريال على النحو التالي: 50 ألف ريال لكل فائز بالمراتب الثلاث الأولى و30 ألف ريال لكل فائز بالمرتبة الرابعة والخامسة والسادسة و15 ألف ريال لكل فائز بالمرتبة السابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة وعشرة آلاف ريال لكل قائد مدرسة فاز منها معلم بإحدى جوائز المسابقة، وعشرة آلاف ريال لكل رائد نشاط فازت مدرسته بإحدى جوائز المسابقة.

وكان وزير التعليم أحمد العيسى قد أصدر قرارًا في بداية العام الدراسي الجاري يقضي بتخصيص أربع ساعات أسبوعيًا لتنفيذ الأنشطة غير الصفية في المدارس، بهدف بناء شخصية الطلاب وتنمية قيمهم وسلوكياتهم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
وزير التعليم يسلم اليوم نصف مليون ريال جوائز للتميز في "ساعة النشاط"
سبق

تحت رعاية وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى تنظم الوزارة بمقرها بالرياض حفل جائزة التميز في ⁧#ساعة_النشاط غير الصفي صباح اليوم (الثلاثاء).

وتبلغ قيمة الجوائز نصف مليون ريال على النحو التالي: 50 ألف ريال لكل فائز بالمراتب الثلاث الأولى و30 ألف ريال لكل فائز بالمرتبة الرابعة والخامسة والسادسة و15 ألف ريال لكل فائز بالمرتبة السابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة وعشرة آلاف ريال لكل قائد مدرسة فاز منها معلم بإحدى جوائز المسابقة، وعشرة آلاف ريال لكل رائد نشاط فازت مدرسته بإحدى جوائز المسابقة.

وكان وزير التعليم أحمد العيسى قد أصدر قرارًا في بداية العام الدراسي الجاري يقضي بتخصيص أربع ساعات أسبوعيًا لتنفيذ الأنشطة غير الصفية في المدارس، بهدف بناء شخصية الطلاب وتنمية قيمهم وسلوكياتهم.

01 مايو 2018 - 15 شعبان 1439
02:01 AM

وزير التعليم يسلم اليوم نصف مليون ريال جوائز للتميز في "ساعة النشاط"

50 ألفًا لكل فائز بالمراتب الثلاث الأولى و30 ألفًا للرابع والخامس والسادس

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
17
10,846

تحت رعاية وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى تنظم الوزارة بمقرها بالرياض حفل جائزة التميز في ⁧#ساعة_النشاط غير الصفي صباح اليوم (الثلاثاء).

وتبلغ قيمة الجوائز نصف مليون ريال على النحو التالي: 50 ألف ريال لكل فائز بالمراتب الثلاث الأولى و30 ألف ريال لكل فائز بالمرتبة الرابعة والخامسة والسادسة و15 ألف ريال لكل فائز بالمرتبة السابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة وعشرة آلاف ريال لكل قائد مدرسة فاز منها معلم بإحدى جوائز المسابقة، وعشرة آلاف ريال لكل رائد نشاط فازت مدرسته بإحدى جوائز المسابقة.

وكان وزير التعليم أحمد العيسى قد أصدر قرارًا في بداية العام الدراسي الجاري يقضي بتخصيص أربع ساعات أسبوعيًا لتنفيذ الأنشطة غير الصفية في المدارس، بهدف بناء شخصية الطلاب وتنمية قيمهم وسلوكياتهم.

شارك برأيك
71
466

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
12,347
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
35,007
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
40,144
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
47,269

كاريكاتير

#السعودية_أولاً

المقالات

لمن.. نبارك؟!!

لمن.. نبارك؟!!

وحيد بغدادي
الكهرباء في جازان..!!

الكهرباء في جازان..!!

أحمد الحربي
خريجات كليات المجتمع يا وزارة التعليم..!!

خريجات كليات المجتمع يا وزارة التعليم..!!

ماجد الحربي
نجاحات متوالية للدبلوماسية السعودية

نجاحات متوالية للدبلوماسية السعودية

جمعان الكرت
الصبر على السعوديين..!!

الصبر على السعوديين..!!

محمد الصيـعري
ليه عندهم سوني وأنا لا؟!

ليه عندهم سوني وأنا لا؟!

مها عبدالله الحقباني
نحو تحوُّل ثقافي أشمل

نحو تحوُّل ثقافي أشمل

هلال الهلالي
انخفاض الجريمة.. شكرًا رجال الأمن

انخفاض الجريمة.. شكرًا رجال الأمن

عبدالرحمن المرشد
قناة (غصب) الجديدة..!

قناة (غصب) الجديدة..!

أحمد الحربي
ماذا تريد.. يا تركي؟!!

ماذا تريد.. يا تركي؟!!

وحيد بغدادي
مرضى الزهايمر من كوكب المريخ

مرضى الزهايمر من كوكب المريخ

حواء القرني
تقصير زمن التعليم العام

تقصير زمن التعليم العام

خالد الحقباني

إنفوجرافيك

ولي العهد وماتيس في "البنتاغون".. تعزيز للقدرات الدفاعية وتعميق للشراكة
ولي العهد وماتيس في "البنتاغون".. تعزيز للقدرات الدفاعية وتعميق للشراكة

بروفايل

صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟
صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة