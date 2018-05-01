وزير التعليم يسلم اليوم نصف مليون ريال جوائز للتميز في "ساعة النشاط"

50 ألفًا لكل فائز بالمراتب الثلاث الأولى و30 ألفًا للرابع والخامس والسادس

تحت رعاية وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى تنظم الوزارة بمقرها بالرياض حفل جائزة التميز في ⁧#ساعة_النشاط غير الصفي صباح اليوم (الثلاثاء).

وتبلغ قيمة الجوائز نصف مليون ريال على النحو التالي: 50 ألف ريال لكل فائز بالمراتب الثلاث الأولى و30 ألف ريال لكل فائز بالمرتبة الرابعة والخامسة والسادسة و15 ألف ريال لكل فائز بالمرتبة السابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة وعشرة آلاف ريال لكل قائد مدرسة فاز منها معلم بإحدى جوائز المسابقة، وعشرة آلاف ريال لكل رائد نشاط فازت مدرسته بإحدى جوائز المسابقة.

وكان وزير التعليم أحمد العيسى قد أصدر قرارًا في بداية العام الدراسي الجاري يقضي بتخصيص أربع ساعات أسبوعيًا لتنفيذ الأنشطة غير الصفية في المدارس، بهدف بناء شخصية الطلاب وتنمية قيمهم وسلوكياتهم.